Сания Жаримбетова назначена руководителем департамента статистики по области Жетысу
Руководителем департамента Бюро национальной статистики по области Жетысу назначена Сания Досмаганбетовна Жаримбетова, передает Kazinform.
Ранее она занимала должность руководителя департамента Бюро по области Улытау. Нового руководителя коллективу представила заместитель руководителя Бюро национальной статистики Асель Шауенова.
Сания Жаримбетова окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция», Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Экономика», а также Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Статистика».
В органах государственной статистики работает с 2011 года. Трудовой путь в отрасли начала с должности ведущего специалиста департамента статистики города Астаны. В разные годы занимала должности эксперта департамента стратегического развития Агентства Республики Казахстан по статистике, главного эксперта управления планирования статистической деятельности Комитета по статистике МНЭ РК, заместителя руководителя департамента статистики города Алматы.
С сентября 2022 года по май 2026 года возглавляла департамент статистики по области Улытау.
Принимала активное участие в проведении национальных переписей населения и сельскохозяйственных переписей Республики Казахстан.
Награждена нагрудным знаком «Статистика үздігі».
Ранее сообщалось о том, что в последнюю неделю мая новые должности получили представители органов прокуратуры и спортивного сообщества.