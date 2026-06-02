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    Нурмахан Адильбеков назначен председателем Комитета государственного имущества и приватизации

    Адильбеков Нурмахан Абылкасымович назначен председателем Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, передает Kazinform.

    Нурмахан Адильбеков назначен председателем Комитета государственного имущества и приватизации
    Фото: Минфин

    Адильбеков Нурмахан Абылкасымович родился 19 февраля в 1973 году в Южно-Казахстанской области.

    В 1994 году окончил Казахскую государственную академию управления.

    2004 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет.

    Трудовую деятельность начал в 1994 году в хлопководческого совхоза «Победа».

    С 1995 по 2010 годы — работал на разных должностях в Комитете государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

    С 2014 по 2020 годы — на разных должностях в АО «Информационно-учетный центр».

    С 2020 по 2022 год — руководитель управления продажи объектов республиканской собственности и постприватизационного контроля Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

    С 2022 по 2024 год — руководитель департамента государственного имущества и приватизации города Шымкент Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

    С 2024 по 2026 год — заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК

    2001 г. — награжден юбилейной медалью «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл».

    2016 г. — награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».

    2020 г. — награжден нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі»

    2021 г. награжден нагрудным знаком «Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне 100 жыл».

    2021 г. — награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің құрылғанына 30 жыл».

    2023 г. — награжден орденом «Құрмет» Республики Казахстан.

    Кадровые назначения Минфин РК Назначения
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор