Кадровые назначения за неделю в Казахстане

На этой неделе в Казахстане произошел ряд кадровых назначений в государственных органах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сапар Бектасов назначен постоянным представителем в секретариате межправительственной комиссии ТРАСЕКА.

Сапар Бектасов ранее работал директором департамента транспортной политики Министерства транспорта, а также директором департамента стратегического планирования национальной компании «Казахстан Инжиниринг».

Аскар Биахметов назначен вице-министром труда и соцзащиты населения РК.

Аскар Биахметов родился 5 октября 1975 года в Актюбинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Финансы и кредит»; Казахскую юридическую академию по специальности «Юриспруденция»; Университет Duke (США) по специальности «Политология».

Трудовой стаж:

1993-2004 гг. - работал в облфинуправлении, ПК «Профилакторий», Налоговом комитете, городском акимате, а также на руководящих позициях в управлениях казначейства и финансов Актюбинской области;

2004-2009 гг. - начальник Департамента казначейства по Актюбинской области;

2009-2014 гг. - заведующий отделом Конституционного совета РК;

2014-2015 гг. - директор департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК;

2015-2018 гг. - заместитель акима Актюбинской области;

2019-2020 гг. - советник Первого заместителя Премьер-министра РК;

2020-2023 гг. - заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра РК;

с 02.2023 г. работал заместителем руководителя Аппарата Правительства РК.

Жусуп Жумагулов назначен новым заместителем акима СКО.

Жусуп Жумагулов - уроженец Алматы. Окончил KIMEP, Nazarbayev University, КазГЮУ им. М. Нарикбаева. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Проходил стажировку в управлении администрирования специальной экономической зоны «Астана-Новый город».

Был главным специалистом отдела инновации и инвестиции управления инвестиции и развития Астаны», заместителем и руководителем центра исследования проблем религий» Астаны, заместителем руководителя управления по делам общественного развития Астаны, заместителем руководителя аппарата акима города Нур-Султан.

С февраля 2022-го года по апрель 2023-го года работал акимом района «Сарыарка», с апреля 2023-го года — акимом района «Нура» города Астаны.

Ж.Жумагулов будет курировать вопросы социальной сферы. В частности, вопросы внутренней политики, культуры, образования, религии и занятости.

Зина Акылбекова назначена заместителем акима области Улытау

Зина Акылбекова будет курировать вопросы общественного развития, культуры, физической культуры и спорта, образования, религии и по делам молодежи области Улытау.

Акылбекова Зина Жуманазаровна родилась 17 мая 1965 года. В 1987 году окончила Жезказганский педагогический институт, в 2007 году Казахстанско-Российский университет.

Стаж работы:

1988-1995 руководитель школы пионерского актива,

1995-2004 заместитель директора школы по методической работе,

2004-2007 г. Жезказган, завуч средней школы №11,

2007-2007 исполняющая обязанности главного специалиста отдела индустриально-инновационного развития, внедрения информационных технологий и экспертной работы,

2007-2008 главный специалист отдела индустриально-инновационного развития, внедрения информационных технологий и экспертной работы,

2008-2011 руководитель отдела внутренней политики города Жезказган.

2011-2011 исполняющая обязанности руководителя отдела образования, физической культуры и спорта города Жезказган,

2011-2015 руководитель отдела образования, физической культуры и спорта города Жезказган,

2015-2015 исполняющая обязанности заместителя акима города Жезказган,

2015-2022 заместитель акима города Жезказган,

2022-2023 руководитель управления координации занятости и социальных программ Улытауской области.

С 2023 года по настоящее время работала председателем постоянной комиссии Улытауского областного маслихата по социальной защите населения, здравоохранению, образованию, культуре, спорту и по делам молодежи, работающей на постоянной основе.

Адильхан Мухамедьяров назначен руководителем аппарата акима Кызылординской области.

А.Мухамедьяров родился в 1987 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский Государственный университет по специальности «Государственное и местное управление». Магистр экономики и бизнеса. В настоящее время учится в докторантуре по специальности «Политология» в Евразийском национальном университете имени Л.Гумилева.

Трудовой путь начал с должности статистика налогового департамента по Северо-Казахстанской области. В разные годы занимал ряд руководящих должностей.

В 2008-2011 годах главный специалист управления внутренней политики Северо-Казахстанской области, главный специалист аппарата акима области, главный инспектор.

В 2011-2017 годах помощник акима Северо-Казахстанской области, заведующий организационно-инспекторским отделом аппарат акима области, заместитель руководителя областного Управления предпринимательства и туризма.

В 2017-2024 годах работал экспертом пресс-службы Президента РК, инспектором.

С января 2024 года работал на должности заведующего сектора пресс-службы Президента РК.

Бакыт Бетбаев назначен руководителем ветеринарии Жамбылской области.

50-летний Бакыт Бетбаев уроженец села Толе би Шуского района Жамбылской области. Высшее ообразование по специальности «Ветеринарная медицина» получил в Казахском государственном аграрном университете.

Трудовую деятельность начал в 2000 году младшим научным сотрудником научно-исследовательского института сельского хозяйства. Затем работал заместителем директора средней школы имени Сакена Сейфуллина в городе Шу, учителем начальной военной подготовки, врачом-бактериологом центра санитарно-эпидемиологической экспертизы города Шу, главным специалистом управления госсанэпидконтроля города Шу. С 2007 по 2009 годы трудился в частных компаниях.

В 2010 году назначен главным специалистом аппарата акима Корагатинского сельского округа Шуского района, в 2012 — акимом Шокпарского сельского округа Шуского района, в 2017 году — руководителем отдела сельского хозяйства акимата Шуского района.

С ноября 2022 года занимал должность заместителя акима Шуского района.

Азамат Мамбетов стал акимом Макатского района Атырауской области.

Азамат Мамбетов родился в 1986 году. Имеет два высших образования. Закончил Казахский гуманитарный юридический университет по специальности «юрист» и Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности «экономист».

Трудовой стаж:

08.2006 — 12.2009 гг. — главный специалист по кадрам учреждения при аппарате акима города Актобе;

01.2010 — 06.2019 гг. — главный специалист по кадровому делопроизводству, юрист, руководитель отдела управления здравоохранения Атырауской области;

06.2019 — 05.2021 гг. — руководитель отдела, далее заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области;

С 05.2021 года и до нынешнего назначения занимал должность руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области.

Нурсейит Союнов назначен гендиректором ТОО «Казахойл Актобе».

Н.Союнов до назначения занимал должность заместителя председателя правления АО НК «КазМунайГаз».

В разные годы работал на руководящих позициях в АО «Каражанбасмунай», АО «Озенмунайгаз», АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», ТОО «ОзенМунайСервис», ТОО «Орал Ойл энд Газ».

Трудовую деятельность начал в 2001 году оператором АО «Озенмунайгаз».