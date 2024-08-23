РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:30, 23 Август 2024 | GMT +6

    Нурсейит Союнов назначен гендиректором ТОО «Казахойл Актобе»

    Нурсейит Союнов
    Фото: АО НК «КазМунайГаз»

    Генеральным директором ТОО «Казахойл Актобе» назначен Нурсейит Союнов. Руководитель аппарата АО НК «КазМунайГаз» Алимұхаммед Құттұмұрат-ұлы представил Н.Союнова коллективу предприятия, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КМГ.

    Н.Союнов до назначения занимал должность заместителя председателя правления АО НК «КазМунайГаз».

    В разные годы работал на руководящих позициях в АО «Каражанбасмунай», АО «Озенмунайгаз», АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», ТОО «ОзенМунайСервис», ТОО «Орал Ойл энд Газ».

    Трудовую деятельность начал в 2001 году оператором АО «Озенмунайгаз».

    Как сообщалось ранее, Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении директора ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод». Он подозревается в хищении имущества предприятия в особо крупном размере. 

    Теги:
    Кадровые назначения Нефть/газ Назначения Актобе Актюбинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    telegram