Нурсейит Союнов назначен гендиректором ТОО «Казахойл Актобе»

Генеральным директором ТОО «Казахойл Актобе» назначен Нурсейит Союнов. Руководитель аппарата АО НК «КазМунайГаз» Алимұхаммед Құттұмұрат-ұлы представил Н.Союнова коллективу предприятия, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Н.Союнов до назначения занимал должность заместителя председателя правления АО НК «КазМунайГаз».

В разные годы работал на руководящих позициях в АО «Каражанбасмунай», АО «Озенмунайгаз», АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», ТОО «ОзенМунайСервис», ТОО «Орал Ойл энд Газ».

Трудовую деятельность начал в 2001 году оператором АО «Озенмунайгаз».

Как сообщалось ранее, Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении директора ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод». Он подозревается в хищении имущества предприятия в особо крупном размере.