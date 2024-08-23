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    14:20, 23 Август 2024 | GMT +6

    Казахстан назначил национального секретаря в ТРАСЕКА

    ТРАСЕКА
    Фото: Kazinform

    Казахстан назначил постоянного представителя в секретариате межправительственной комиссии ТРАСЕКА, передает корреспондент агентства Kazinform. Соответствующий документ был опубликован на портале  «Открытые НПА». 

    ТРАСЕКА — программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнерами по организации транспортного коридора в страны Центральной Азии через Каспийское море, Кавказ и Черное море.

    - Назначить Бектасова Сапара главой постоянного представительства постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Республике Казахстан (Национальным секретарем), — говорится в проекте постановления Правительства РК.

    Назначение Бектасова Сапара постоянным представителем в секретариате межправительственной комиссии ТРАСЕКА подтвердили корреспонденту Kazinform в Министерстве транспорта РК.

    Сапар Бектасов ранее работал директором департамента транспортной политики Министерства транспорта, а также директором департамента стратегического планирования национальной компании «Казахстан Инжиниринг».

     

    Теги:
    Кадровые назначения Правительство РК Назначения Минтранспорта РК
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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