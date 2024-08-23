Казахстан назначил национального секретаря в ТРАСЕКА

Казахстан назначил постоянного представителя в секретариате межправительственной комиссии ТРАСЕКА, передает корреспондент агентства Kazinform. Соответствующий документ был опубликован на портале «Открытые НПА».

ТРАСЕКА — программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнерами по организации транспортного коридора в страны Центральной Азии через Каспийское море, Кавказ и Черное море.

- Назначить Бектасова Сапара главой постоянного представительства постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Республике Казахстан (Национальным секретарем), — говорится в проекте постановления Правительства РК.

Назначение Бектасова Сапара постоянным представителем в секретариате межправительственной комиссии ТРАСЕКА подтвердили корреспонденту Kazinform в Министерстве транспорта РК.

Сапар Бектасов ранее работал директором департамента транспортной политики Министерства транспорта, а также директором департамента стратегического планирования национальной компании «Казахстан Инжиниринг».