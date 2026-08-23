Кадровые изменения всегда неизбежны, это придает новые силы Правительству — Токаев

Президент Казахстана проголосовал на выборах в Курултай на участке в Астане. После этого Глава государства ответил на вопросы журналистов.

— Правительство в целом работает достаточно упорно, оперативно, выполняет задачи, поставленные Главой государства. Конкурентная среда во всем мире обостряется. Рынок диктует свои вызовы, на которые нужно обращать внимание и, самое главное, отвечать соответствующим образом. Поэтому, конечно же, Правительство должно уйти в отставку. Будут некоторые изменения в составе Правительства. Но буду откровенен с вами в этот, можно сказать, святой день выборов в Курултай, в целом, нет каких-либо оснований беспокоиться за работу Правительства или, тем более, быть недовольным работой Правительства. Стараются и министры, и руководитель Правительства, — сказал Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем Глава государства подчеркнул, что кадровые изменения всегда неизбежны, потому что это придает новые силы Правительству.

— Дело не в том, чтобы кого-то уволить. Я всегда был против увольнения ради увольнения, увольнения ради того, чтобы каким-то образом заполнить медийный контент, как сейчас говорят, или медийное содержание. А для того, чтобы в действительности дать серьезный импульс работе. Мы все говорим о модернизации. У нас модернизация должна продолжаться непрерывно. Модернизация – это очень сложный процесс, которому необходимо придать новый мощный импульс. Правительство играет в этом процессе очень важную роль, — сказал Президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что о назначении вице-президента Казахстана станет известно на следующей неделе или в течение 10 дней. Также Президент Казахстана рассказал, каких изменений ожидает от нового Курултая.