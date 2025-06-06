Кадастровый паспорт: зачем нужен и как получить

То, что в народе принято называть кадастровый паспорт, официально именуется «идентификационным документом на земельный участок». Он представляет собой фундаментальный документ в сфере земельных отношений и недвижимости. Его значение трудно переоценить, так как он служит основой для любых юридических действий с земельными участками.

— Это официальный документ, содержащий полную информацию о земельном участке, внесенную в Государственный земельный кадастр. С правовой точки зрения, он выполняет несколько ключевых функций, — рассказывает главный эксперт управления землеустройства, геодезических работ и технического обследования недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области Жансерик Иманкул.

Во-первых, документ подтверждает сам факт существования земельного участка как объекта права с индивидуальными характеристиками. Во-вторых, он фиксирует все технические параметры участка, включая его точные границы, площадь и местоположение. В-третьих, в паспорте указываются правовые характеристики, такие как собственник, наличие обременений и ограничений в использовании.

— Содержание кадастрового паспорта строго регламентировано законодательством РК. В документе обязательно указываются: уникальный кадастровый номер, присваиваемый участку при постановке на учет, точное местоположение, площадь в квадратных метрах, категория земель (поселения, сельскохозяйственного назначения, промышленности и пр.), вид разрешенного использования, кадастровая стоимость, сведения о правах и обременениях, дата постановки на кадастровый учет, — говорит специалист.

На практике нередко встречаются случаи, когда сделка с земельным участком срывается из-за несоответствия площади или отсутствия сведений об обременении в кадастровом паспорте.

Так, один из заявителей обращается за разрешением на строительство, но выясняется, что границы участка по документам пересекаются с соседним участком. Тогда приходится в срочном порядке проводить межевание.

Кадастровый паспорт необходим практически во всех ситуациях, связанных с распоряжением земельным участком. Но чаще всего он необходим, например:

При совершении сделок с недвижимостью: при купле-продаже, дарении, мене земельного участка наличие кадастрового паспорта является обязательным условием для регистрации перехода прав.

Оформление права собственности: для получения свидетельства о праве собственности (или выписки из реестра) в органах юстиции требуется предоставить кадастровый паспорт.

Получение разрешительной документации на строительство: без актуального кадастрового паспорта невозможно оформить разрешение на строительство или реконструкцию объектов.

Судебные разбирательства: при земельных спорах, особенно связанных с границами участков, кадастровый паспорт служит основным доказательством.

Налоговые расчеты: размер земельного налога напрямую зависит от кадастровой стоимости, указанной в паспорте.

Получение кредитов и займов под залог недвижимости: банки требуют предоставления актуального кадастрового паспорта при рассмотрении заявок на ипотеку.

В Казахстане получение кадастрового паспорта осуществляется через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

— Перед обращением за кадастровым паспортом необходимо убедиться, что земельный участок поставлен на кадастровый учет. Если учетные действия не проводились, сначала нужно выполнить процедуру постановки на учет. Для этого нужно подготовить правоустанавливающие документы, провести работы по установлению границ и составить техническую документацию, — рассказывает Жансерик Иманкул

Если участок уже учтен, то вам потребуются документ, удостоверяющий личность заявителя, подтверждающий права на земельный участок, а в некоторых случаях дополнительные технические документы.

Специалисты предупреждают: самые распространенные ошибки при оформлении — это неправильно указанные границы, отсутствие документов на землю, устаревшие данные о собственнике. Такие недочеты могут повлечь отказ в регистрации прав или наложение штрафов. Перед обращением обязательно проверьте, совпадают ли адрес участка и документы, нет ли споров с соседями, и действительна ли доверенность, если подает не собственник.

— Заявление на получение кадастрового паспорта можно подать несколькими способами. Первый: через центр обслуживания населения. Можно посетить его лично или же, поручить законному представителю, в этом случае потребуется нотариальная доверенность. Второй способ — онлайн через портал электронного правительства. Третий вариант — это воспользоваться услугами уполномоченных банков-агентов, — отметил специалист.

Стандартный срок изготовления кадастрового паспорта — 4 рабочих дня, получить его можно в бумажном виде в ЦОНе или в электронной форме.

В случае утери кадастрового паспорта или изменения информации (например, смена собственника или изменение категории земли), необходимо подать заявление на получение нового экземпляра с актуальными данными. Процедура аналогична первичной подаче.

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