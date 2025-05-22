Скандал вокруг земли возле ТРЦ «Керуен»: прокуратура начала проверку законности сделки

Как сообщили в прокуратуре, ранее решением суда, не используемые по целевому назначению земельные участки по ул. Достык, № 7 (0,2218 га) и № 7/1 (1,0965 га) были изъяты у юридических лиц.

По итогам аукционов в сентябре и ноябре 2023 года участок № 7 был продан физлицу за 68 млн тенге, а участок № 7/1 — юрлицу за 176,9 млн тенге.

В дальнейшем, в марте 2024 года постановлением акимата земельные участки вошли в границы изымаемого для госнужд. Согласно отчету оценочной компании, рыночная стоимость участка составила свыше 1 млрд тенге.

Однако в прокуратуре отметили, что проект договора (купли-продажи) местного исполнительного органа маслихатом Астаны не одобрен, соответственно, указанная сумма из госбюджета не выплачивалась.

Согласно сведениям Агентств РК по финансовому мониторингу и противодействию коррупции по указанному факту материалы досудебных расследований не регистрировались.

— Вместе с тем, 16.05.2025 г. в прокуратуру города поступил запрос от депутата маслихата г. Астаны Смагулова А.С. (на рассмотрении). При этом прокуратурой г. Астаны по данному факту проводится анализ на предмет состояния законности земельного и архитектурно-строительного законодательства, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее на внеочередной сессии маслихата Астаны обсуждался вопрос о земельном участке вблизи ТРЦ «Керуен» на проспекте Достык.

Депутаты выразили возмущение в связи с тем, что территория, проданная в 2023 году на аукционе за 175 млн тенге, якобы будет выкупаться за значительно более высокую сумму — 1 млрд тенге. Один из депутатов заявил о намерении направить соответствующее обращение в прокуратуру для проверки законности аукциона.

Позже в акимате Астаны заявили, что не планируют выкупать участок возле ТРЦ «Керуен» за 1 млрд тенге.