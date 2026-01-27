РУ
    14:29, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Качество школьных учебников в Казахстане: что изменилось после госаудита

    После проверки Высшей аудиторской палаты, выявившей нарушения качества учебников, Министерство просвещения приступило к их детальному анализу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    — Мы проанализировали все стандарты, в том числе ТОСО, а также все типовые учебные планы и программы, потому что именно по этим программам и планам будут писаться учебники. Следующий этап — это уже апробация и аналитика самих учебников. Насчет учебников с ошибками: мы с ними работаем, лично я встречалась со специалистами центра «Учебник». Они мне показали свой отчет. Данная работа будет продолжаться, — сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в Правительстве.

    По ее словам, сначала был проведен анализ содержания образовательных программ, включая проверку типовых учебных планов и типовых учебных программ.

    — Следующий этап — это, конечно, качество содержания учебников. Поэтому, наверное, на следующей встрече мы можем дать вам подробный ответ насчет учебника «Самопознание» и всех других учебников, где были ошибки, — добавила Жулдыз Сулейменова.

    Ранее мы писали о том, что с февраля в Казахстане вводят особый контроль за организациями образования.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
