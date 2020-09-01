Качественно новая программа развития АПК появится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработать новую программу развития агропромышленного комплекса поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что существующая программа по развитию АПК завершается.

«Я поручаю Правительству совместно с бизнесом начать разработку качественно нового национального проекта по развитию АПК на пятилетку», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК подчеркнул, что основные задачи - это самообеспечение социально значимыми продовольственными товарами, стабильное повышение доходов миллионов сельских жителей, повышение производительности труда в 2,5 раза, увеличение экспорта продукции АПК в два раза.