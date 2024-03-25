11:49, 25 Март 2024 | GMT +6
Кабина башенного крана на уровне 12 этажа загорелась в Астане
Пожар произошел в районе Байконуыр на территории стройки, крановщик от госпитализации отказался, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
В МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован. Его площадь составила 1,5 кв. м.
В Тушении огня были задействованы 8 человек л/с и 2 ед.техники ДЧС Астаны.
Ранее МЧС призвало население соблюдать правила пожарной безопасности:
- не покидать кухню, не оставлять готовящуюся пищу без присмотра;
- не держать рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие воспламеняющиеся предметы;
- располагать электрические кабели подальше от плиты.
В случае пожара сообщать по номерам «101» и «112».