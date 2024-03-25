Кабина башенного крана на уровне 12 этажа загорелась в Астане

Пожар произошел в районе Байконуыр на территории стройки, крановщик от госпитализации отказался, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

В МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован. Его площадь составила 1,5 кв. м.

В Тушении огня были задействованы 8 человек л/с и 2 ед.техники ДЧС Астаны.

Ранее МЧС призвало население соблюдать правила пожарной безопасности:

не покидать кухню, не оставлять готовящуюся пищу без присмотра;

не держать рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие воспламеняющиеся предметы;

располагать электрические кабели подальше от плиты.

В случае пожара сообщать по номерам «101» и «112».