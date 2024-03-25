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    11:49, 25 Март 2024 | GMT +6

    Кабина башенного крана на уровне 12 этажа загорелась в Астане

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    Пожар произошел в районе Байконуыр на территории стройки, крановщик от госпитализации отказался, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    В МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован. Его площадь составила 1,5 кв. м. 

    В Тушении огня были задействованы 8 человек л/с и 2 ед.техники ДЧС Астаны.

    Ранее МЧС призвало население соблюдать правила пожарной безопасности:

    • не покидать кухню, не оставлять готовящуюся пищу без присмотра; 
    • не держать рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие воспламеняющиеся предметы;
    • располагать электрические кабели подальше от плиты.

    В случае пожара сообщать по номерам «101» и «112».

    Теги:
    МЧС Пожар Астана Строительство Происшествия
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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