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    13:59, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Кабельная шахта загорелась в астанинском ЖК — жильцы предупреждали о рисках

    В столичном жилом комплексе Sensata Plaza по улице Тауелсиздик произошел пожар, предположительно из-за короткого замыкания электрощитка. По словам жильцов, ранее они неоднократно сообщали управляющей компании о проблемах с электропроводкой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кабельная шахта загорелась в столичном ЖК — жильцы предупреждали о рисках
    Фото: Адиль Саптаев / Kazinform

    По предварительной информации, возгорание произошло в результате короткого замыкания электрощитка. Огонь распространился по кабельной шахте с 5 по 12 этажи жилого дома. Дым проник в квартиры, в связи с чем ряду жильцов предстоит ремонт и замена поврежденного имущества.

    Эвакуация жильцов была проведена самостоятельно до прибытия экстренных служб. Подразделения МЧС прибыли на место в течение 20–25 минут. Пожар был ликвидирован в 13:19, его тушение осуществлялось по повышенному рангу сложности.

    В ходе спасательной операции при помощи спасательных колпаков были эвакуированы четыре человека. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

    Жильцы ранее обращали внимание управляющей компании на проблемы с электропроводкой, однако, по их словам, меры по устранению замечаний предприняты не были.

    Проводку, как утверждают жители, следовало заменить еще до ввода комплекса в эксплуатацию. Отметим, что дом был введен в эксплуатацию в конце 2023 года.

    По факту инцидента соответствующими службами проводится проверка.

    Накануне в Астане произошел пожар в жилом комплексе «Семь бочек».

    Теги:
    Пожар Астана
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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