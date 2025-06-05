Кабельная шахта загорелась в астанинском ЖК — жильцы предупреждали о рисках

По предварительной информации, возгорание произошло в результате короткого замыкания электрощитка. Огонь распространился по кабельной шахте с 5 по 12 этажи жилого дома. Дым проник в квартиры, в связи с чем ряду жильцов предстоит ремонт и замена поврежденного имущества.

Эвакуация жильцов была проведена самостоятельно до прибытия экстренных служб. Подразделения МЧС прибыли на место в течение 20–25 минут. Пожар был ликвидирован в 13:19, его тушение осуществлялось по повышенному рангу сложности.

В ходе спасательной операции при помощи спасательных колпаков были эвакуированы четыре человека. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Жильцы ранее обращали внимание управляющей компании на проблемы с электропроводкой, однако, по их словам, меры по устранению замечаний предприняты не были.

Проводку, как утверждают жители, следовало заменить еще до ввода комплекса в эксплуатацию. Отметим, что дом был введен в эксплуатацию в конце 2023 года.

По факту инцидента соответствующими службами проводится проверка.

Накануне в Астане произошел пожар в жилом комплексе «Семь бочек».