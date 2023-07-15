К тушению пожара в «Семей орманы» привлекли вертолет МЧС

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На территории «Семей орманы» горит сухостой и деревья. Пожар тушат 100 сотрудников МЧС, передает МИА «Казинформ».

По данным МЧС, сегодня, 15 июля, в 11:40 от работников ГЛПР «Семей орманы» в ДЧС области Абай поступила информация о загорании сухой травы и деревьев на территории Бегенского лесничества.

В 11:52 на место пожара направлены силы и средства подразделений МЧС: 100 человек личного состава и более 20 единиц техники ДЧС области, воинской части 68303 МЧС, ДЧС ВКО. В целях содействия оперативному тушению на место направлена авиация МЧС.

Фото: t.me/qr_tjm

Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

«В настоящее время по информации ГЛПР «Семей орманы предварительная площадь составляет 20 га. Метеообстановка: +28 градусов, ветер северо-западный 16 м/с.

Вблизи пожара расположена зона отдыха «Шошкала», где в настоящее время находятся отдыхающие. Силами ДЧС и ДП проводятся разъяснительные работы, рекомендовано покинуть зону отдыха из-за возможного задымления», - отметили в МЧС РК.

Фото: t.me/qr_tjm

На место пожара выехал аким области Абай Нурлан Уранхаев, находящийся с рабочим визитом в Бородулихинском районе, срочно выехал на место возникновения пожара на территории озера Шошкалы в Бескарагайском районе.

В МЧС сообщили, что Сырым Шарипханов вылетел на место пожара в области Абай.

Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi