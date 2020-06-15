К первому сбору урожая пшеницы приступили туркестанские аграрии

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане начали собирать на складах первый урожай пшеницы. В этом году производственный кооператив «Ошакты» Келесского района Туркестанской области засеял урожай пшеницы на 150 гектаров и в середине июня начал уборку зерновых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Сельхозпродукцию собирают на складе в селе Бирлик. Производственный кооператив «Ошакты» создан в 1997 году. На крупном предприятии, где помимо растениеводства, организованы откормочные пункты, стабильно трудоустроено около 90 местных жителей.

Несмотря на небольшое количество осадков весной, урожай фермер получил хороший. Владелец кооператива Маханбет Кожагулов это связывает с плодородной землей. Кроме того, в хозяйстве ведутся работы по вспашке и обработке земель, посеву семян.

Соблюдающие все необходимые агротехнические требования аграрии собирают по 30-35 центнеров урожая с каждого гектара.



