К какой трудовой деятельности запрещено привлекать несовершеннолетних в Казахстане

В период летних каникул многие подростки стремятся найти подработку — кто-то по собственной инициативе, кто-то — по просьбе взрослых. Однако, важно помнить, что трудовая деятельность несовершеннолетних должна осуществляться строго в рамках законодательства и не наносить вреда их здоровью, обучению и развитию.

В соответствии со статьёй 69 Трудового кодекса Республики Казахстан:

подросткам от 14 до 16 лет разрешается работать не более 24 часов в неделю

от 16 до 18 лет — не более 36 часов в неделю.

При заключении трудового договора с несовершеннолетним обязательно требуется письменное согласие одного из родителей или законного представителя.

Законодательством также запрещается привлекать несовершеннолетних к следующим видам трудовой деятельности:

работа в ночное время (с 22:00 до 6:00)

сверхурочная работа

работа вахтовым методом

работа по совместительству

работа при суммированном учете рабочего времени.

— Каждый ребёнок имеет право на безопасное и полноценное детство. Обязанность взрослых — обеспечить защиту детей от эксплуатации и соблюдение их законных прав. Незаконное использование детского труда является серьёзным нарушением и влечёт административную и уголовную ответственность для работодателей, а также может нанести непоправимый вред здоровью ребёнка, — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

В случае выявления фактов вовлечения детей в запрещённые виды трудовой деятельности просим незамедлительно сообщить об этом государственному инспектору по труду, в Комитет по охране прав детей МП РК либо в Единый контакт-центр по номеру — 111.

Ранее мы писали, где подростки могут подработать летом в Алматы.