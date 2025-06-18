РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:48, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    К какой трудовой деятельности запрещено привлекать несовершеннолетних в Казахстане

    В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК напомнили, о чем надо знать подросткам при трудоустройстве в летний период, передает агентство Kazinform.

    дети на каникулах
    Фото: Freepik

    В период летних каникул многие подростки стремятся найти подработку — кто-то по собственной инициативе, кто-то — по просьбе взрослых. Однако, важно помнить, что трудовая деятельность несовершеннолетних должна осуществляться строго в рамках законодательства и не наносить вреда их здоровью, обучению и развитию.

    В соответствии со статьёй 69 Трудового кодекса Республики Казахстан:

    • подросткам от 14 до 16 лет разрешается работать не более 24 часов в неделю
    • от 16 до 18 лет — не более 36 часов в неделю.

    При заключении трудового договора с несовершеннолетним обязательно требуется письменное согласие одного из родителей или законного представителя.

    Законодательством также запрещается привлекать несовершеннолетних к следующим видам трудовой деятельности:

    •  работа в ночное время (с 22:00 до 6:00)
    • сверхурочная работа
    • работа вахтовым методом
    • работа по совместительству
    • работа при суммированном учете рабочего времени.

    — Каждый ребёнок имеет право на безопасное и полноценное детство. Обязанность взрослых — обеспечить защиту детей от эксплуатации и соблюдение их законных прав. Незаконное использование детского труда является серьёзным нарушением и влечёт административную и уголовную ответственность для работодателей, а также может нанести непоправимый вред здоровью ребёнка, — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

    В случае выявления фактов вовлечения детей в запрещённые виды трудовой деятельности просим незамедлительно сообщить об этом государственному инспектору по труду, в Комитет по охране прав детей МП РК либо в Единый контакт-центр по номеру — 111.

    Ранее мы писали, где подростки могут подработать летом в Алматы.

    Теги:
    Минпросвещения РК летний отдых Работа Дети Лето Несовершеннолетние Трудоустройство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают