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    11:00, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Где подростки могут подработать летом в Алматы

    С наступлением летних каникул многие подростки задумываются о временной подработке. Корреспондент агентства узнала, какие возможности есть для молодежи в Алматы и какие условия предусмотрены законодательством.

    посадка деревьев
    Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

    Ежегодно в Алматы формируются молодежные трудовые отряды, участвовать в программе могут молодые в возрасте от 16 до 34 лет.

    В акимате Алматы напомнили, что несовершеннолетние имеют право работать только при соблюдении норм, установленных Трудовым кодексом Казахстана.

    Государственная программа «Жасыл Ел»

    Одним из самых популярных способов официальной летней занятости подростков в Алматы остается участие в государственной молодежной экологической программе «Жасыл Ел», реализуемой с 2005 года.

    Основная цель программы – вовлечение молодежи в работу по озеленению, благоустройству и экологическому воспитанию населения.

    – В Алматы, как и по всей стране, в рамках проекта ежегодно формируются молодежные трудовые отряды. Участвовать в программе могут граждане Казахстана в возрасте от 16 до 34 лет включительно. Работа ведется официально: с каждым участником заключается трудовой договор, соблюдаются нормы Трудового кодекса, выплачивается заработная плата, – ответили в управлении молодежной политики Алматы.

    Основные виды работ:

    - озеленение городской среды (посадка деревьев, уход за зелеными насаждениями, работа в питомниках);

    • уборка и благоустройство территорий (парки, скверы, дворы);
    • участие в экологических и просветительских акциях;
    • содействие в формировании экологической культуры среди населения.

    Для сбора документов нужно обратиться в штаб «Жасыл ел» (улица Тимирязева, 59а) или партнерам проекта (+7 708 211 8443 Дана).

    Также подростки могут найти подработку через районные отделы занятости, центры молодежных инициатив.

    С какого возраста можно работать?

    Несовершеннолетние граждане имеют право на труд с соблюдением определенных условий и ограничений, сообщили в управлении занятости и социальных программ Алматы в ответ на запрос агентства.

    В управлении пояснили, что подростки в возрасте от 16 до 18 лет могут быть направлены на общественные работы – при условии обязательного согласия самого подростка и одного из родителей (или законного представителя). Такие виды деятельности должны быть безопасны для здоровья и не мешать учебному процессу.

    Согласно 31статье Трудового кодекс разрешена подработка:

    • с 16 лет – подростки могут трудоустраиваться на общих основаниях;
    • с 15 лет – допускается работа при наличии основного среднего образования (9 классов);
    • с 14 лет – допускается выполнение легкого труда в свободное от учебы время. Для этого необходимо предоставить письменное согласие одного из родителей или законного представителя.

    Согласно статье 69 Трудового кодекса, запрещено привлекать несовершеннолетних к:

    • тяжелым физическим работам;
    • работам с вредными, опасными условиями труда;
    • подземным работам;
    • сверхурочным работам и ночным сменам;
    • труду в выходные и праздничные дни.

    Сколько можно работать подросткам?

    Согласно статье 68 Трудового кодекса, продолжительность рабочего времени в возрасте от 14 до 16 лет должно составлять не более 24 часов в неделю (или до 2,5 часов в день при совмещении с учебой).

    Подростки 16–18 лет могут работать не более 36 часов в неделю.

    Какие документы нужны?

    Для официального трудоустройства или предоставления подработки подростку потребуются:

    • письменное согласие одного из родителей (для лиц младше 16 лет);
    • медицинское заключение о состоянии здоровья;
    • письменный трудовой договор;
    • соблюдение всех требований по охране труда и условиям безопасности.

    Труд несовершеннолетних подлежит обязательной регистрации в Единой системе учета трудовых договоров (ЕСУТД).

    Напомним, ранее мы писали, что с 1 июня в Шымкенте начнет действовать программа по организации оплачиваемой общественной работы для подростков.

    Ранее в Министерстве туризма и спорта рассказали о проектах, которые будут организованы для детей и подростков в период летних каникул.

    Теги:
    Дети Алматы Молодежь Трудоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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