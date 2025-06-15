Где подростки могут подработать летом в Алматы
С наступлением летних каникул многие подростки задумываются о временной подработке. Корреспондент агентства узнала, какие возможности есть для молодежи в Алматы и какие условия предусмотрены законодательством.
Ежегодно в Алматы формируются молодежные трудовые отряды, участвовать в программе могут молодые в возрасте от 16 до 34 лет.
В акимате Алматы напомнили, что несовершеннолетние имеют право работать только при соблюдении норм, установленных Трудовым кодексом Казахстана.
Государственная программа «Жасыл Ел»
Одним из самых популярных способов официальной летней занятости подростков в Алматы остается участие в государственной молодежной экологической программе «Жасыл Ел», реализуемой с 2005 года.
Основная цель программы – вовлечение молодежи в работу по озеленению, благоустройству и экологическому воспитанию населения.
– В Алматы, как и по всей стране, в рамках проекта ежегодно формируются молодежные трудовые отряды. Участвовать в программе могут граждане Казахстана в возрасте от 16 до 34 лет включительно. Работа ведется официально: с каждым участником заключается трудовой договор, соблюдаются нормы Трудового кодекса, выплачивается заработная плата, – ответили в управлении молодежной политики Алматы.
Основные виды работ:
- озеленение городской среды (посадка деревьев, уход за зелеными насаждениями, работа в питомниках);
- уборка и благоустройство территорий (парки, скверы, дворы);
- участие в экологических и просветительских акциях;
- содействие в формировании экологической культуры среди населения.
Для сбора документов нужно обратиться в штаб «Жасыл ел» (улица Тимирязева, 59а) или партнерам проекта (+7 708 211 8443 Дана).
Также подростки могут найти подработку через районные отделы занятости, центры молодежных инициатив.
С какого возраста можно работать?
Несовершеннолетние граждане имеют право на труд с соблюдением определенных условий и ограничений, сообщили в управлении занятости и социальных программ Алматы в ответ на запрос агентства.
В управлении пояснили, что подростки в возрасте от 16 до 18 лет могут быть направлены на общественные работы – при условии обязательного согласия самого подростка и одного из родителей (или законного представителя). Такие виды деятельности должны быть безопасны для здоровья и не мешать учебному процессу.
Согласно 31статье Трудового кодекс разрешена подработка:
- с 16 лет – подростки могут трудоустраиваться на общих основаниях;
- с 15 лет – допускается работа при наличии основного среднего образования (9 классов);
- с 14 лет – допускается выполнение легкого труда в свободное от учебы время. Для этого необходимо предоставить письменное согласие одного из родителей или законного представителя.
Согласно статье 69 Трудового кодекса, запрещено привлекать несовершеннолетних к:
- тяжелым физическим работам;
- работам с вредными, опасными условиями труда;
- подземным работам;
- сверхурочным работам и ночным сменам;
- труду в выходные и праздничные дни.
Сколько можно работать подросткам?
Согласно статье 68 Трудового кодекса, продолжительность рабочего времени в возрасте от 14 до 16 лет должно составлять не более 24 часов в неделю (или до 2,5 часов в день при совмещении с учебой).
Подростки 16–18 лет могут работать не более 36 часов в неделю.
Какие документы нужны?
Для официального трудоустройства или предоставления подработки подростку потребуются:
- письменное согласие одного из родителей (для лиц младше 16 лет);
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- письменный трудовой договор;
- соблюдение всех требований по охране труда и условиям безопасности.
Труд несовершеннолетних подлежит обязательной регистрации в Единой системе учета трудовых договоров (ЕСУТД).
Напомним, ранее мы писали, что с 1 июня в Шымкенте начнет действовать программа по организации оплачиваемой общественной работы для подростков.
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