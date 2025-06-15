Где подростки могут подработать летом в Алматы

Ежегодно в Алматы формируются молодежные трудовые отряды, участвовать в программе могут молодые в возрасте от 16 до 34 лет.

В акимате Алматы напомнили, что несовершеннолетние имеют право работать только при соблюдении норм, установленных Трудовым кодексом Казахстана.

Государственная программа «Жасыл Ел»

Одним из самых популярных способов официальной летней занятости подростков в Алматы остается участие в государственной молодежной экологической программе «Жасыл Ел», реализуемой с 2005 года.

Основная цель программы – вовлечение молодежи в работу по озеленению, благоустройству и экологическому воспитанию населения.

– В Алматы, как и по всей стране, в рамках проекта ежегодно формируются молодежные трудовые отряды. Участвовать в программе могут граждане Казахстана в возрасте от 16 до 34 лет включительно. Работа ведется официально: с каждым участником заключается трудовой договор, соблюдаются нормы Трудового кодекса, выплачивается заработная плата, – ответили в управлении молодежной политики Алматы.

Основные виды работ:

- озеленение городской среды (посадка деревьев, уход за зелеными насаждениями, работа в питомниках);

уборка и благоустройство территорий (парки, скверы, дворы);

участие в экологических и просветительских акциях;

содействие в формировании экологической культуры среди населения.

Для сбора документов нужно обратиться в штаб «Жасыл ел» (улица Тимирязева, 59а) или партнерам проекта (+7 708 211 8443 Дана).

Также подростки могут найти подработку через районные отделы занятости, центры молодежных инициатив.

С какого возраста можно работать?

Несовершеннолетние граждане имеют право на труд с соблюдением определенных условий и ограничений, сообщили в управлении занятости и социальных программ Алматы в ответ на запрос агентства.

В управлении пояснили, что подростки в возрасте от 16 до 18 лет могут быть направлены на общественные работы – при условии обязательного согласия самого подростка и одного из родителей (или законного представителя). Такие виды деятельности должны быть безопасны для здоровья и не мешать учебному процессу.

Согласно 31статье Трудового кодекс разрешена подработка:

с 16 лет – подростки могут трудоустраиваться на общих основаниях;

– подростки могут трудоустраиваться на общих основаниях; с 15 лет – допускается работа при наличии основного среднего образования (9 классов);

– допускается работа при наличии основного среднего образования (9 классов); с 14 лет – допускается выполнение легкого труда в свободное от учебы время. Для этого необходимо предоставить письменное согласие одного из родителей или законного представителя.

Согласно статье 69 Трудового кодекса, запрещено привлекать несовершеннолетних к:

тяжелым физическим работам;

работам с вредными, опасными условиями труда;

подземным работам;

сверхурочным работам и ночным сменам;

труду в выходные и праздничные дни.

Сколько можно работать подросткам?

Согласно статье 68 Трудового кодекса, продолжительность рабочего времени в возрасте от 14 до 16 лет должно составлять не более 24 часов в неделю (или до 2,5 часов в день при совмещении с учебой).

Подростки 16–18 лет могут работать не более 36 часов в неделю.

Какие документы нужны?

Для официального трудоустройства или предоставления подработки подростку потребуются:

письменное согласие одного из родителей (для лиц младше 16 лет);

медицинское заключение о состоянии здоровья;

письменный трудовой договор;

соблюдение всех требований по охране труда и условиям безопасности.

Труд несовершеннолетних подлежит обязательной регистрации в Единой системе учета трудовых договоров (ЕСУТД).

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