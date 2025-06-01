Где подростки могут подработать на летних каникулах в Шымкенте

Учащиеся старших классов школ и студенты в возрасте от 14 лет смогут трудиться помощниками в государственных учреждениях и частных компаниях.

Ежемесячная заработная плата составит 28 МРП — 110 096 тенге.

Для участия в программе необходимо предоставить письменное согласие родителей.

Направления на работу можно получить в районных центрах занятости по месту регистрации:

- Абайский район – ул. Аргынбекова, 243/3

- Енбекшинский район – микрорайон Астана, 106

- Аль-Фарабийский район – ул. Байтурсынова, 201

- Каратауский район – ул. Байтерекова, 89

- Туранский район – ул. Казыбек би, 50

— Программа продлится до 31 августа. Это хорошая возможность для подростков провести лето с пользой, заработать собственные деньги, приобрести первый опыт работы и понять ценность труда, — отметили в одном из городских центров занятости.

Ранее в Министерстве туризма и спорта рассказали о проектах, которые будут организованы для детей и подростков в период летних каникул.