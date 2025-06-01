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    16:00, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Где подростки могут подработать на летних каникулах в Шымкенте

    С 1 июня в Шымкенте начнет действовать программа по организации оплачиваемой общественной работы для подростков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: freepik

    Учащиеся старших классов школ и студенты в возрасте от 14 лет смогут трудиться помощниками в государственных учреждениях и частных компаниях.

    Ежемесячная заработная плата составит 28 МРП — 110 096 тенге.

    Для участия в программе необходимо предоставить письменное согласие родителей.

    Направления на работу можно получить в районных центрах занятости по месту регистрации:

    - Абайский район – ул. Аргынбекова, 243/3

    - Енбекшинский район – микрорайон Астана, 106

    - Аль-Фарабийский район – ул. Байтурсынова, 201

    - Каратауский район – ул. Байтерекова, 89

    - Туранский район – ул. Казыбек би, 50

    — Программа продлится до 31 августа. Это хорошая возможность для подростков провести лето с пользой, заработать собственные деньги, приобрести первый опыт работы и понять ценность труда, — отметили в одном из городских центров занятости.

    Ранее в Министерстве туризма и спорта рассказали о проектах, которые будут организованы для детей и подростков в период летних каникул.

    Теги:
    Занятость Регионы Шымкент Молодежь Трудоустройство
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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