Где подростки могут подработать на летних каникулах в Шымкенте
С 1 июня в Шымкенте начнет действовать программа по организации оплачиваемой общественной работы для подростков, передает корреспондент агентства Kazinform.
Учащиеся старших классов школ и студенты в возрасте от 14 лет смогут трудиться помощниками в государственных учреждениях и частных компаниях.
Ежемесячная заработная плата составит 28 МРП — 110 096 тенге.
Для участия в программе необходимо предоставить письменное согласие родителей.
Направления на работу можно получить в районных центрах занятости по месту регистрации:
- Абайский район – ул. Аргынбекова, 243/3
- Енбекшинский район – микрорайон Астана, 106
- Аль-Фарабийский район – ул. Байтурсынова, 201
- Каратауский район – ул. Байтерекова, 89
- Туранский район – ул. Казыбек би, 50
— Программа продлится до 31 августа. Это хорошая возможность для подростков провести лето с пользой, заработать собственные деньги, приобрести первый опыт работы и понять ценность труда, — отметили в одном из городских центров занятости.
Ранее в Министерстве туризма и спорта рассказали о проектах, которые будут организованы для детей и подростков в период летних каникул.