К безработице и убыткам может привести запрет на экспорт металла - предприниматели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заготовители и переработчики лома черных и цветных металлов выступают против запрета на вывоз металлолома – соответствующий проект приказа подготовило Министерство индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос был рассмотрен без учёта мнения отраслевых ассоциаций, не были приняты во внимание вопросы и аргументы. Под ограничительные меры попала нержавеющая сталь. В Казахстане нет ни одного предприятия по переработке этого вида металла, даже в России практически нет таких заводов. В основном, наши предприниматели возят на переработку в Европу. По логистике – возят машинами, на железной дороге не получается. При экспорте нержавеющей стали в третьи страны уплачивается пошлина в размере не менее 5%. Хорошие деньги получал бюджет республики», – сказал глава ОЮЛ «Саморегулируемая организация заготовителей и переработчиков лома цветных и черных металлов Казахстана» Владимир Лик.

Как уточнили в пресс-службе организации, на заседании межведомственной комиссии 28 марта 2022 года был рассмотрен вопрос о введении временного запрета сроком на 6 месяцев на вывоз всеми видами транспорта лома и отходов цветных металлов, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов, а также на вывоз автомобильным и морским видом транспорта лома и отходов черных металлов, а также труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении, за исключением бывших в употреблении элементов подвижного состава, вывозимых с территории Республики Казахстан для ремонта и ввозимых обратно.

«Сегодня в стране больше 1 тыс. компаний, которые занимаются сбором и поставкой лома, из них около 500 имеют специальное оборудование для его обработки и разделения, там целый технологический цикл. Их штат насчитывает от 50 до 150 человек. И теперь все эти люди останутся без работы», – заявил В. Лик.

По его словам, заготовщиков лома обязывают предоставлять такие же объемы сырье на внутренний рынок, какие отправляются на экспорт.

Если же проект документа будет принят, отмечает спикер, то экспорт лома цветных металлов будет полностью запрещен. Что касается черного металла, то здесь будет действовать эта же схема – половина объема на экспорт, половина местным предприятиям.

Глава также заявил о том, что профильное ведомство регулирует и направление экспорта. По его словам, экспортеров обязывают поставлять товар только в Российскую Федерацию.

«Мы просим дать нам разрешение на Азербайджан, Китай, Турцию, даже Узбекистан готов нам больше заплатить. Но они говорят: «Нет, только туда. Это не регулируется ни одним законодательным документом», - возмущен В. Лик.

Как заявил председатель наблюдательного совета организации Артемий Филиппов, запрет на экспорт металла может повлечь за собой закрытие ряда предприятий и безработицу.

«На сегодня сложилась ситуация, когда мы, предприниматели, вынуждены закрыть свои предприятия в связи с этими ограничениями. Тогда государство столкнётся с новой проблемой – безработицей. Кто возьмёт на себя ответственность за наших сотрудников, когда мы закроем свои предприятия? В целом, по Казахстану зарегистрировано порядка 2000 компаний. В связи с тем, что была пандемия, многие закрылись. Работают около 1000 живых компаний, которые платят налоги и содержат сотрудников. Из них весь западный Казахстан остановится, это порядка треть всех ломозаготовительных компаний. Потому что логистически нам оттуда невыгодно», – отметил А. Филиппов.

Как оказалось, это не единственная проблема взаимодействия государства и заготовителей лома. По словам члена ОЮЛ Николая Клобу, не все отечественные заводы вовремя оплачивают товар.

«Мы готовы поставлять сырьё на наши заводы, но нужно соблюдать три условия: рыночная цена, адекватная приёмка на заводах и своевременная оплата. При выполнении этих условий проблем с поставками сырья на наши заводы не будет и незаконное регулирование со стороны министерства не понадобится», - выразил мнение предприниматель.

За разъяснением ситуации, мы обратились в Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Как объяснил руководитель управления Комитета индустриального развития, в настоящее время отечественные металлургические предприятия недозагружены сырьем в виде металлолома.

«Поэтому министерством вводится временное ограничение на вывоз сырья в виде лома, и отходов черных и цветных металлов. Министерство считает, что на экономике страны это отрицательно не отразится. Металлургическая отрасль является одной из ключевых сфер экономики Казахстана. Отрасль имеет значение на формирование макроэкономических показателей отдельных регионов. Доля черной металлургии в ВВП страны составляет 0,63%, а в обрабатывающей промышленности 18,6%»,- сказал Жанат Игисинов.

Он подчеркнул, что лом цветных и черных металлов является одним из основных стратегических источников сырья для предприятий вторичной металлургии.

«Мы полагаем, что приемные пункты, принимающие металл, не закроются, так как лом реализуется также и на внутренний рынок. Кроме того, в целях обеспечения сырьем на площадке министерства было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между МИИР, ассоциациями сырого лома заготавливающих предприятий и металлургическими компаниями, которое предусматривает заключение долгосрочных контрактов на поставку металлолома, стабильность их поставок, оплату за поставленные объемы лома, их условия, технические требования, мониторинг ломозаготавливающих предприятий и другие обязательства», - отметил представитель МИИР.

«12 апреля текущего года по инициативе ОЮЛ «Саморегулируемая организация заготовителей и переработчиков лома цветных и черных металлов Казахстана» проведено собрание, на котором данное предложение было обсуждено, и министерством принято к сведению, что будет учтено при принятии НПА. Это касается отгрузки цветного лома всеми видами транспорта и лигированной стали, которая не перерабатывается у нас в стране. Следует также отметить, что у министерства нет компетенций по регулированию либо установлению цен на металл», - заверил Ж. Игисинов.