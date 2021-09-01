К 30-летию Независимости РК: о родстве народов Узбекистана и Казахстана и плодотворном сотрудничестве

ТАШКЕНТ. УзА-КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости РК международное информационное агентство «Казинформ» на страницах своего интернет-ресурса публикует материалы, подготовленные партнерами информагентства в тех странах, которые также как и Казахстан обрели независимость в 1991 году. Сегодня в День Независимости Республики Узбекистан 1 сентября мы представляем вашему вниманию материал о 30-летней истории сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, который был подготовлен информационным агентством Узбекистана «УзА» специально для МИА «Казинформ» генеральным директором информагентства РУ Абдусаидом Кучимовым.

23 ноября 1992 года между Узбекистаном и Казахстаном были установлены дипломатические отношения. В настоящее время сотрудничество двух стран осуществляется на основе более 150 совместных документов. В истории отношений двух стран основным документом считается подписанный 31 октября 1998 года Договор о вечной дружбе между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан.

Казахстан – один из трех основных торговых партнеров Узбекистана. Во внешнем товарообороте Казахстана Узбекистан занимает восьмую позицию между Швейцарией и Испанией. Узбекистан поставляет в Казахстан плодоовощную продукцию и сухофрукты.

Ранее в 2018 году Казахстан закупил у Узбекистана 3 тысячи автомобилей. В Казахстане налажено совместное производство автомобилей модели «Chevrolet». В свою очередь, Казахстан в больших объемах поставляет различные виды продукции в соседнюю страну. Ежегодно Узбекистан закупает у РК пшеницу на общую сумму в 80 миллионов долларов США.

В 2019 году из Казахстана были импортированы нефть и нефтепродукты на 100 миллионов долларов США. Республика Казахстан ратифицировала соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о сотрудничестве в сфере энергетики. Кроме того, Узбекистан ежегодно закупает у Казахстана медь и необработанный алюминий на 90 миллионов долларов США.

Сегодня в Узбекистане заготавливается мука из пшеницы, выращенной в Казахстане, которая затем реализуется не только на внутреннем рынке нашей страны, но и отправляется на экспорт. А согласно данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, только в январе 2021 года Узбекистан экспортировал в Казахстан более 7 тысяч тонн помидоров на сумму 5 миллионов долларов США.

Еще одно приоритетное направление сотрудничества – сфера транспортной коммуникации. Следует отметить взаимную интеграцию

автомобильных и железных дорог двух стран. Вместе с тем, транспортно-коммуникационная сеть выполняет задачу транзита и для третьих стран – Кыргызстана, Туркменистана, Афганистана. Проложенная по территории Мактааральского района Казахстана автомобильная дорога служит связующим звеном между Ташкентом, Самаркандом, Термезом и Хайратоном (Афганистан).

Открытие этого пути, налаживание движения скоростного поезда Ташкент-Алматы и автобусных маршрутов служит интересам обеих стран – в развитии межтерриториальных связей, торговли и туризма.

Страны поддерживают друг друга на международной арене, сотрудничают в рамках таких организаций, как ООН, ШОС, СНГ, Исламская организация сотрудничества, Международный фонд по спасению Арала.

В Узбекистане действуют 230 предприятий с участием капитала Казахстана, в свою очередь в Казахстане в содействии с предпринимателями из РУ образовано более 130 предприятий.

Через месяц после своей инаугурации Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с государственным визитом. Важным достижением визита Президента Токаева стало повышение статуса председателей Межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству до уровня глав правительств. В рамках визита был подписан меморандум об организации Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия», предусматривающий реализацию перспективных проектов в сферах торговли , инвестиций, логистики, создание интегрированных промышленных технопарков и научно-инновационных кластеров.

Между двумя странами расширяется масштаб культурных связей. Туристы, паломники из Узбекистана часто выезжают в Туркестан, посещают мавзолей основателя учения Ходжа Ахмеда Яссави. Казахстанцы, в свою очередь, приезжают в Самарканд для почтения памяти основателя империи Темуридов – великого Амира Темура.

Важным событием в жизни народов двух стран стало принятие решения о проведении в Казахстане Года Узбекистана, а в Узбекистане – года Казахстана. Эти праздники проводились в течение 731 дня.

В ходе государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан в Ташкенте состоялась церемония официального открытия Года Казахстана в Узбекистане.

В Узбекистане действует Казахский национальный культурный центр, его отделения есть также в областях и районах страны. Налажен учебный процесс на казахском языке. Так, правительством Узбекистана обеспечивается деятельность 441 школы со смешанным казахско-узбекским языком и 192 школ с казахским языком обучения.

Визит Президента Казахстана в Узбекистан открыл новые перспективы развития сотрудничества между Ташкентом и Нур-Султаном, предоставил возможности для проведения масштабных мероприятий.

В 2020 году из Узбекистана в Казахстан направлено почти 25,5 процента от общего объема урожая сельскохозяйственной продукции. Активными темпами развивается инвестиционное сотрудничество Узбекистана со странами Центральной Азии. В прошлом году на 110 единиц увеличилось число зарегистрированных в Узбекистане предприятий с участием казахстанского капитала. К настоящему времени их общее количество достигло 919. К концу 2019 года в Казахстане функционировало 1150 предприятий с участием капитала Узбекистана, из которых 420 – совместные предприятия.