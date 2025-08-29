К 30-летию Конституции группу алматинцев наградили от имени Президента

Мероприятие собрало руководство города, общественных деятелей, депутатов маслихата, членов Общественного совета, политологов, экспертов в области права и общественных наук, а также активистов Ассамблеи народа Казахстана.

Заместитель акима города Алматы Азамат Калдыбеков в своем приветственном обращении поздравил всех участников со знаменательной датой и отметил важность Основного закона для каждого гражданина страны.

- Как подчеркивает Глава государства, наша главная цель – построение Справедливого Казахстана. В Алматы в рамках популяризации данных ценностей проводится множество мероприятий. Регулярно проходят круглые столы, обсуждения, встречи со старшим поколением, литературные вечера и выставки, молодежные акции, – заявил Азамат Калдыбеков.

Заместитель акима рассказал о прошедших в русле казахстанского законодательства конституционных реформах, а также о развитии политических, общественно-социальных процессов в Казахстане и городе Алматы.

Спикер отметил, что 30 августа в мегаполисе намечены масштабные мероприятия, включая торжественный вынос флага с исполнением гимна, театрализованные представления и концерты звезд казахстанской эстрады.

Председатель маслихата города Алматы Меиржан Отыншиев также поздравил участников конференции. М. Отыншиев подчеркнул важную роль Конституции в развитии государства и рассказал об этапах ее формирования.

Как отметил председатель маслихата, в демократической трансформации казахстанского общества ключевую роль играют закрепленные в Основном законе институты формирования выборных органов власти, в том числе избрания депутатского корпуса маслихатов.

Выступившие на конференции участники, включая ученых, представителей общественных организаций и политологов, рассказали о сложных процессах формирования ведущего закона республики, начиная с момента получения Казахстаном независимости в 1991 году.

Председатель президиума РОО «Совет генералов» Бексултан Сарсеков отдельно выделил необходимость сохранения преемственности поколений в казахстанском обществе.

Участники научно-практической конференции «Конституция – әділет пен тұрақтылықтың тірегі» обозначили перед приглашенными на мероприятие представителями молодежи важность поддержки конституционного порядка, соблюдения и исполнения законов Республики Казахстан.

Кроме того, участники обсудили вопросы правовой культуры, реализации конституционных прав и обязанностей граждан, а также укрепление диалога между государством и обществом.

После завершения конференции состоялась торжественная церемония награждения медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл» от имени Президента страны за значительный вклад в становление государственности, укрепление независимости и социально-экономическое развитие Республики Казахстан.