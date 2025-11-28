РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    00:46, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Количество добровольцев во французской армии достигнет 50 тысяч к 2035 году

    Президент Франции объявил в четверг, что в 2026 году Франция запустит программу добровольной военной службы для 18 и 19-летних, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    К 2035 году количество добровольцев во французской армии достигнет 50 тысяч
    Фото: Wikimedia

    Изначально планируется привлечь 3 тысячи добровольцев, а к 2035 году число участников должно достичь 50 тысяч.

    Программа предусматривает набор молодых людей, отобранных в ходе «дня мобилизации» с учетом их мотивации и потребностей вооруженных сил.

    Срок службы добровольцев составит десять месяцев: сначала месяц начальной подготовки по основам военного дела и обращению с оружием, а затем девять месяцев в воинской части, дислоцированной исключительно на территории Франции.

    Добровольцы будут получать оплату за службу и примут участие во всех миссиях, включая операцию Sentinelle — по обеспечению внутренней безопасности Франции, которая проводится с 2015 года.

    Э. Макрон исключил возможность возвращения к всеобщей воинской повинности, которая была приостановлена во Франции в 1996 году и прекращена в 2001 году, и которая потребует ежегодного набора от 600 до 800 тысяч молодых людей.

    — Нам нужна мобилизация, — заявил Э.Макрон, подчеркнув, что Франция должна «быть готовой и пользоваться уважением».

    Он назвал эту инициативу ответом на «ускорение кризисов», с которыми сталкивается Франция.

    Арнур Рахимбеков
    Автор
