Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

Известный тренер и спортсмен избран депутатом маслихата Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
9 Марта 2022, 20:57
Известный тренер и спортсмен избран депутатом маслихата Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Известный боец ММА, тренер по джиу-джитсу и грэпплингу Нурсултан Орынбасаров избран депутатом маслихата Алматинской области от партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

О назначении стало известно в ходе внеочередной XVI сессии областного маслихата.

«Депутатам был представлен состав областного общественного совета. В связи с переходом депутата областного маслихата Куата Елеусизовича на государственную службу его полномочия были прекращены и депутатом областного маслихата избран Орынбасаров Нурсултан Жумабаевич», - сообщил на своей странице в сети Facebook секретарь маслихата Алматинской области Жанболат Жоргенбаев.

Нурсултан Орынбасаров заявил, что для него это большая честь и ответственность.

«Я тоже решил вступить на политическую арену и внести свой вклад в развитие страны. Сегодня состоялась XVI внеочередная сессия Алматинского областного маслихата, в ходе которой меня избрали депутатом Алматинского областного маслихата от партии «AMANAT». Для меня это не карьера, а большая ответственность. Моя главная задача – все время быть вместе с народом!», - написал спортсмен на своей странице в сети Instagram.

Нурсултан Орынбасаров родился в 1993 году в Алматы. Является главным тренером спортивного клуба имени Сагадата Нурмагамбетова «Sagadat Batyr - QTT» и учредителем благотворительного фонда Baqytty bolashaq. Его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами международных и республиканских соревнований, чемпионатов мира по грэпплингу и джиу-джитсу. Активно занимается общественной и благотворительной деятельностью.

photo


Алматинская область   Назначения   Регионы Казахстана   Маслихат   Политика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной