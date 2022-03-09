Известный тренер и спортсмен избран депутатом маслихата Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Известный боец ММА, тренер по джиу-джитсу и грэпплингу Нурсултан Орынбасаров избран депутатом маслихата Алматинской области от партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

О назначении стало известно в ходе внеочередной XVI сессии областного маслихата.

«Депутатам был представлен состав областного общественного совета. В связи с переходом депутата областного маслихата Куата Елеусизовича на государственную службу его полномочия были прекращены и депутатом областного маслихата избран Орынбасаров Нурсултан Жумабаевич», - сообщил на своей странице в сети Facebook секретарь маслихата Алматинской области Жанболат Жоргенбаев.

Нурсултан Орынбасаров заявил, что для него это большая честь и ответственность.

«Я тоже решил вступить на политическую арену и внести свой вклад в развитие страны. Сегодня состоялась XVI внеочередная сессия Алматинского областного маслихата, в ходе которой меня избрали депутатом Алматинского областного маслихата от партии «AMANAT». Для меня это не карьера, а большая ответственность. Моя главная задача – все время быть вместе с народом!», - написал спортсмен на своей странице в сети Instagram.

Нурсултан Орынбасаров родился в 1993 году в Алматы. Является главным тренером спортивного клуба имени Сагадата Нурмагамбетова «Sagadat Batyr - QTT» и учредителем благотворительного фонда Baqytty bolashaq. Его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами международных и республиканских соревнований, чемпионатов мира по грэпплингу и джиу-джитсу. Активно занимается общественной и благотворительной деятельностью.