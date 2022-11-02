Известные казахстанские актеры стали бойцами спецназа: как проходят съемки фильма о гвардейцах

2 Ноября 2022, 10:21

2 Ноября 2022, 10:21

Известные казахстанские актеры стали бойцами спецназа: как проходят съемки фильма о гвардейцах

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области проходят съемки полнометражного художественного фильма о подразделениях специального назначения Национальной гвардии РК под рабочим названием «Беркут», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это уже третий по счету военный фильм о Национальной гвардии РК, который снимает отечественная кинокомпания. Проект осуществляется по заказу Государственного центра поддержки национального кино Министерства культуры и спорта РК.

Генеральным продюсером и режиссером-постановщиком выступил Данияр Ибрагимов, известный в казахстанской кинематографии, как один из создателей военных картин «Шестой пост» и «Казбат». Новый проект о спецназе – его дебют в качестве режиссера.

«Я не планировал заниматься только военными фильмами, но так получилось. Во время съемок «Шестой пост» и «Казбат» нам активно помогал спецназ «Беркут». Были задействованы настоящие бойцы подразделения. Тогда мы увидели, что ребята такие же как все: отзывчивые, добрые, смелые. Они в любой момент могут нас защитить от врага, бандитов, террористов. Захотелось снять про них кино, показать, что они не железные, что они такие же люди, как и все», - говорит Данияр Ибрагимов.

Картина основана на реальных событиях. Сценарий прописан вокруг трех героев, которые проходят жесточайшие испытания, чтобы получить право ношения символа спецназа – краповый берет. В основу сюжета также взяты оперативно-розыскные мероприятия и герои, которые были участниками реальных событий. Цель создателей фильма – рассказать о всех подразделениях Казахстана через призму службы спецназа Нацгвардии.

«Недавно в сеть попало видео, где видно, как машина переворачивается в центре Алматы. Эта экшн-сцена снята с участием профессионального каскадера. Каждый маневр был продуман, просчитан. Каскадер цел и невредим. Он был защищен. Машина была специально оборудованная. Все получилось так, как запланировано - красиво, эффектно. Нас впереди ждет еще две аварии с участием каскадеров. Я в них не сомневаюсь. Да, сцены сложные, но меры безопасности предусмотрены. Кроме того, у нас была сложная сцена в казино. Нам пришлось восстановить пустое здание для художественного оформления. Наши художники здесь очень постарались и воссоздали казино. Получилась красивая декорация», - сказал Данияр Ибрагимов.

По словам одного из консультантов, представителя Нацгвардии, полковника запаса Куаныша Кожахметова, идея создания этого фильма появилась еще в 2019 году. Она была выдвинута покойным генерал-майором Национальной гвардии Мухометкали Сатовым. Его поддержали министр обороны Руслан Жаксылыков, министр внутренних дел Марат Ахметжанов, заместитель министра внутренних дел - главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов.

«Вы знаете, что Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич в своем январском выступлении особое внимание обратил на воспитание подрастающего поколения, особенно допризывной и призывной молодежи. В соответствии с этим поручением, мы хотим поднять дух нашей молодежи. Хотим, чтобы молодые люди, посмотрев эту картину, изъявили желание служить Родине, хотим пробудить в казахстанцах настоящие патриотические чувства. Первые два военных фильма зрители оценили по достоинству. Мы видим, что желающих служить Отечеству стало больше. На сегодня государство принимает меры по привлечению молодежи в армию. Это радует», - заявил Куаныш Кожахметов.

Продюсерская работа по военным сценам возложена на ветерана спецназа, обладателя крапового берета и боевого офицера Камала Жаксылыкова. Вторым продюсером выступает Ильяс Етекбаев, а линейным продюсером - ветеран боевых действий Сабыржан Сулейменов. Оператором фильма стал Азамат Дулатов.

В главных ролях известные молодые актеры: Санжар Мади, Даурен Сергазин и Асылхан Толепов. В фильме также снимаются: заслуженный деятель Казахстана, актер драматического театра, кино и телевидения Азамат Сатыбалды, известный певец и музыкант Галымжан Молданазар.

«Актеры с ролями очень хорошо справляются. У них опыт большой. Здесь они должны быть хорошо физически подготовленными. Все они занимаются спортом. В этом плане нам очень повезло. В фильме также снимаются настоящие бойцы подразделения, но они играют в массовых сценах. Их около 300 человек», - сказал полковник запаса Куаныш Кожахметов.

По его словам, действия картины разворачиваются в настоящее время. Съемки проходили в живописных местах Иле-Алатауского Национального парка, на берегу реки Или, а сложно-постановочные сцены снимали в Алматы и Конаеве.

«Снимать военный фильм не просто. Ты должен получить разрешение на использование военной техники, оружия. Также здесь очень много массовых сцен. Главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов особое внимание обращает на меры безопасности и сохранность имущества», - добавил Куаныш Кожахметов.

Эту картину начали снимать в конце сентября, а спустя больше месяца съемки уже близятся к завершению. Корреспонденты МИА «Казинформ» побывали в Центре боевой и специальной подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии, где проходили съемки одной из сцен - вручение кандидатам символа спецназа Нацгвардии - крапового берета.

Полковник запаса Куаныш Кожахметов объяснил, что краповый берет присваивается в порядке прохождения сложных квалификационных испытаний и является предметом исключительной гордости. К квалификационным испытаниям на право ношения крапового берета допускаются военнослужащие по контракту и военнослужащие по призыву, прослужившие в подразделениях специального назначения не менее года и показавшие твердые знания, навыки по всем предметам боевой подготовки данного курса с общей оценкой не ниже, чем «хорошо», положительно характеризующиеся по службе.

Основные испытания проводятся в один день и включают в себя марш-бросок не менее 30 км, с последующим преодолением препятствий СПП (специальная полоса препятствий) в экстремальных условиях, осмотр подготовки по штурму высотных зданий, акробатику и рукопашный бой.

«Квалификационные испытания проходят каждый год, но обладателями крапового берета могут стать только самые сильные бойцы. Эти испытания проходят малое количество военнослужащих - от 5 до 15 человек в год», - отметил Куаныш Кожахметов.

Сами актеры Санжар Мади, Даурен Сергазин и Асылхан Толепов признались, что это одна из самых сложных ролей в их карьере. Они специально готовились перед съемками этой картины морально и физически.

«В этом фильме затрагиваются темы патриотизма, дружбы, силы воли, любви, благополучия страны, людей, готовых всем жертвовать ради своей страны. В моей практике это не первый военный фильм и я люблю эту тему. Я сразу же согласился на эту роль. Сценарий мне очень понравился, тем более фильм об обладателях крапового берета. Это символ и мечта каждого бойца. Чтобы его получить нужно вложить много усилий, солдаты годами готовятся к специальным экзаменам. Мы показываем это народу, что такое краповый берет и каким путем он достается бойцу. Мы во время съемок реально проходили эти испытания, это очень сложно», - делится впечатлениями Даурен Сергазин.

Санжару Мади досталась роль самого старшего среди всех трех главных героев. Он заявил, что это самая сложная роль в физическом плане в его фильмографии.

«Мне больше всего запомнилась сцена до вручения крапового берета. Мы все сдавали экзамены, как и настоящие «краповики»: бегали с автоматами в полном обмундировании, ползали, ходили в брод через воду, участвовали в рукопашном бое. Здесь ты дерешься с тремя людьми - двое из них кандидаты такие же как ты, а один состоявшийся «краповый берет». В этой картине мы снимали все один в один, как это делают в настоящей жизни. Это очень тяжело. У нас был еще момент, где мы захватываем здание в противоосколочной одежде, которая весит от 40 до 50 кг. Мы должны были подняться по лестнице на третий этаж в этой одежде. Это повторялось дубль за дублем. К концу смены я просто лег на спину и не мог встать физически», - вспоминает Санжар Мади.

По словам Асылхана Толепова, этот проект для него стал настоящим испытанием и большим опытом. Он был в роли самого младшего военнослужащего из всех трех героев. Актер подчеркнул, что это первый полнометражный военный фильм в его жизни.

«Этот проект полон положительных эмоций. Для меня это большая школа и хороший опыт. Каждый день запоминающийся. Если в дальнейшем буду сниматься в военном кино, то думаю уже будет легче. Мы здесь живем по военному уставу. Мне это нравится. Мне вдвойне приятно работать вместе с такими профессионалами своего дела. Надо признаться, что всю тяжелую работу в этом фильме выполняет Даурен, а не я», - добавил Асылхан Толепов.