Известного казахстанского певца обвинили в избиении: возбуждено дело

Новый участник коллектива, певец Галымжан, в социальных сетях сообщил, что солист ансамбля Мукасан Шахзадаев вместе с несколькими людьми якобы избил его. По его словам, конфликт произошел из-за использования песни без разрешения. В результате инцидента артист получил переломы руки и носа.

В департаменте полиции Алматы отметили, что 22 ноября в управление полиции Наурызбайского района поступило заявление от местного жителя о нанесении ему телесных повреждений гражданином М. и другими лицами.

— По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также обеспечение полноты, объективности и всесторонности расследования. По итогам следствия будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

Ранее популярную певицу ударили во время выступления в Туркестанской области.