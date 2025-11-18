Известный брендовый магазин ограбили в Риме

По данным агентства ANSA, не менее трех злоумышленников в масках протаранили на авто металлические ворота и проникли на склад магазина фешенебельной марки.

Подозреваемые вынесли практически весь товар. Стоимость похищенного еще предстоит оценить, но уже говорится о достаточно дорогом ущербе учитывая, что одно изделие бренда оценивается в тысячи евро. Инцидент произошел ночью 17 ноября, на месте работают следователи и полиция.

Как напоминает газета Il Messaggero, это не в первый раз когда в Риме (Италия) обворовывают магазины класса «люкс». Налетам грабителей подвергались бутики Fendi и Valentino, а также Bulgari, откуда злоумышленники через канализационную систему вынесли дорогие украшения.

Напомним, в октябре произошло дерзкое ограбление знаменитого музея мира Лувр в Париже.