РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:48, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Известный брендовый магазин ограбили в Риме

    Крупная кража произошла в магазине «Louis Vuitton» в центре итальянской столицы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: ANSA

    По данным агентства ANSA, не менее трех злоумышленников в масках протаранили на авто металлические ворота и проникли на склад магазина фешенебельной марки.

    Подозреваемые вынесли практически весь товар. Стоимость похищенного еще предстоит оценить, но уже говорится о достаточно дорогом ущербе учитывая, что одно изделие бренда оценивается в тысячи евро. Инцидент произошел ночью 17 ноября, на месте работают следователи и полиция.

    Как напоминает газета Il Messaggero, это не в первый раз когда в Риме (Италия) обворовывают магазины класса «люкс». Налетам грабителей подвергались бутики Fendi и Valentino, а также Bulgari, откуда злоумышленники через канализационную систему вынесли дорогие украшения.

    Напомним, в октябре произошло дерзкое ограбление знаменитого музея мира Лувр в Париже.

    Теги:
    Италия Мировые новости Кража
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают