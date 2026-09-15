KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Извержение Этны вновь нарушило авиасообщение на Сицилии

    Извержение вулкана Этна на итальянской Сицилии сопровождалось мощным выбросом пепла, вызвавшим перебои в авиасообщении. Облако пепла поднялось на высоту около 4 километров и распространилось в южном направлении, передает Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    вулкан
    Фото: Анадолу

    Как сообщают итальянских СМИ, 14 сентября активность вулкана Этна, сопровождавшаяся выбросом пепла, усилилась.

    Сильный выброс пепла стал причиной объявления «красного» предупреждения для авиации в районе вулкана. В международном аэропорту Катании имени Винченцо Беллини (Фонтанаросса) приостановили внутренние и международные рейсы.

    Некоторые рейсы, направлявшиеся в Катанию, были перенаправлены в Палермо.

    В последние годы Этна демонстрирует высокую вулканическую активность, особенно заметную летом этого года. Итальянские СМИ отмечали, что извержения и выбросы вулкана регулярно нарушали воздушное сообщение, осложняя поездки многих туристов, выбравших Сицилию для отдыха.

    Телеканал RaiNews24 сообщил, что только с 8 по 11 августа было отменено около 700 авиарейсов, что затронуло более 100 тысяч пассажиров.

    Напомним, 2 июня на восточном побережье Сицилии также произошло извержение вулкана Этна. Из кратера поднялся густой столб дыма и пепла высотой в несколько километров, вызвав панику среди туристов, находившихся поблизости.

    8 августа Этна вошла в новую активную фазу. В районе вулкана наблюдались интенсивные выбросы пепла и дыма, образовавшие большое облако над Сицилией.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

    Италия Авиация Мировые новости Извержение вулкана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор