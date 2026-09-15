Извержение Этны вновь нарушило авиасообщение на Сицилии

Извержение вулкана Этна на итальянской Сицилии сопровождалось мощным выбросом пепла, вызвавшим перебои в авиасообщении. Облако пепла поднялось на высоту около 4 километров и распространилось в южном направлении, передает Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Как сообщают итальянских СМИ, 14 сентября активность вулкана Этна, сопровождавшаяся выбросом пепла, усилилась.

Сильный выброс пепла стал причиной объявления «красного» предупреждения для авиации в районе вулкана. В международном аэропорту Катании имени Винченцо Беллини (Фонтанаросса) приостановили внутренние и международные рейсы.

Некоторые рейсы, направлявшиеся в Катанию, были перенаправлены в Палермо.

В последние годы Этна демонстрирует высокую вулканическую активность, особенно заметную летом этого года. Итальянские СМИ отмечали, что извержения и выбросы вулкана регулярно нарушали воздушное сообщение, осложняя поездки многих туристов, выбравших Сицилию для отдыха.

Телеканал RaiNews24 сообщил, что только с 8 по 11 августа было отменено около 700 авиарейсов, что затронуло более 100 тысяч пассажиров.

Напомним, 2 июня на восточном побережье Сицилии также произошло извержение вулкана Этна. Из кратера поднялся густой столб дыма и пепла высотой в несколько километров, вызвав панику среди туристов, находившихся поблизости.

8 августа Этна вошла в новую активную фазу. В районе вулкана наблюдались интенсивные выбросы пепла и дыма, образовавшие большое облако над Сицилией.

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