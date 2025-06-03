Извержение вулкана Этна на Сицилии вызвало панику среди туристов

Из кратера поднимался густой столб дыма и пепла, достигающий нескольких километров в высоту, что вызвало панику среди туристов, находившихся вблизи кратера.

Очевидцы сообщили о мощном грохоте, сопровождавшем извержение, и потоках лавы, вырывающихся из жерла вулкана

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение было вызвано обрушением части юго-восточного кратера, что привело к образованию лавовых потоков. Это уже 14-й эпизод вулканической активности Этны за последние месяцы.

Местные власти подтвердили, что извержение не представляет непосредственной угрозы для населения. Однако, в качестве меры предосторожности, зона вокруг вершины вулкана была закрыта для туристов. Аэропорт Катании повысил уровень тревоги, но серьезных нарушений в расписании рейсов не зафиксировано.

Событие вызвало широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи делятся впечатляющими кадрами извержения. На видео видно, как туристы в панике покидают район извержения, а над вулканом поднимается густой столб дыма и пепла.

Вулкан Этна, высота которого составляет около 3300 метров, занимает площадь примерно 1200 квадратных километров. Является одной из главных природных достопримечательностей Сицилии и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на частые извержения, вулкан продолжает привлекать множество туристов со всего мира.

Власти Италии подтвердили, что новая фаза извержения самого высокого вулкана Европы, возможно, подходит к концу.

В апреле на филиппинском острове Негрос произошло извержение вулкана Канлаон.