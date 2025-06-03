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    21:24, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Извержение вулкана Этна на Сицилии вызвало панику среди туристов

    2 июня на восточном побережье Сицилии произошло очередное извержение вулкана Этна — самого высокого и активного вулкана Европы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    вулкан Этна
    Фото: RIPRODUZIONE RISERVATA, ANSA

    Из кратера поднимался густой столб дыма и пепла, достигающий нескольких километров в высоту, что вызвало панику среди туристов, находившихся вблизи кратера.

    Очевидцы сообщили о мощном грохоте, сопровождавшем извержение, и потоках лавы, вырывающихся из жерла вулкана

    По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение было вызвано обрушением части юго-восточного кратера, что привело к образованию лавовых потоков. Это уже 14-й эпизод вулканической активности Этны за последние месяцы.

    Местные власти подтвердили, что извержение не представляет непосредственной угрозы для населения. Однако, в качестве меры предосторожности, зона вокруг вершины вулкана была закрыта для туристов. Аэропорт Катании повысил уровень тревоги, но серьезных нарушений в расписании рейсов не зафиксировано.

    Событие вызвало широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи делятся впечатляющими кадрами извержения. На видео видно, как туристы в панике покидают район извержения, а над вулканом поднимается густой столб дыма и пепла.

    Вулкан Этна, высота которого составляет около 3300 метров, занимает площадь примерно 1200 квадратных километров. Является одной из главных природных достопримечательностей Сицилии и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на частые извержения, вулкан продолжает привлекать множество туристов со всего мира.

    Власти Италии подтвердили, что новая фаза извержения самого высокого вулкана Европы, возможно, подходит к концу.

    В апреле на филиппинском острове Негрос произошло извержение вулкана Канлаон.

     

    Теги:
    Италия Мировые новости Извержение вулкана
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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