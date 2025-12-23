Из тонны зерна — 500 тысяч тенге: в Костанайской области делают ставку на глубокую переработку

Он отметил, что развитие глубокой переработки продукции является поручением Главы государства, поскольку экспорт сырья не приносит значительной добавленной стоимости.

В качестве примера аким привел переработку зерна. По словам Кумара Аксакалова, при экспорте зерна цена одной тонны сегодня составляет около 90 тысяч тенге.

— Завод, который мы начинаем строить мощностью 415 тысяч тонн, свыше 70 млрд тенге — инвестиции, будет производить продукты глубокой переработки зерна, — сказал он.

Глава региона пояснил, что сегодня переработка зерна в основном ограничивается первым этапом — производством муки.

— Из одной тонны зерна получается в среднем 750 килограммов муки. И на этом процессы, к сожалению, останавливаются, никто не идет дальше и не перерабатывает. Надо дальше перерабатывать. Из 750 килограммов муки нужно получать 450 килограммов крахмала и 70 килограммов глютена, — объяснил аким.

По его словам, при дальнейшей переработке из 450 килограммов крахмала можно получать 110 килограммов биоэтанола и 70 килограммов лизина (аминокислота, которая полностью импортируется).

Таким образом, подчеркнул аким, из одной тонны зерна можно получить до 250 килограммов экспортно ориентированной и высокодоходной продукции.

— То есть, продавая зерном одну тонну, можно продать за 90 тысяч тенге, а продавая этими продуктами, цена вырастает до 500 тысяч тенге. Вот куда надо идти, — подчеркнул Кумар Аксакалов.

В завершение он отметил, что подобных заводов по глубокой переработке необходимо создавать значительно больше не только в регионе, но и по всей стране.