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    22:46, 15 Май 2025 | GMT +5

    Израильтянка погибла в результате нападения на Западном берегу

    Беременная женщина погибла в результате нападения у израильского поселения Брухин, младенец спасен, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израильтянка погибла в результате нападения на Западном берегу
    Фото: x.com / @Mdais

    В результате стрельбы на севере Западного берега погибла 30-летняя израильская гражданка Цеэла Гез, находившаяся на позднем сроке беременности. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на медицинские источники.

    Инцидент произошел вечером 14 мая на трассе между поселениями Пдуэль и Брухин. По автомобилю, в котором находилась женщина с супругом, был открыт огонь из проезжающего автомобиля. Супруг погибшей женщины получил легкие ранения. На место прибыли спасатели и военнослужащие ЦАХАЛ.

    Пострадавшую доставили в Медицинский центр имени Рабина, где врачи провели экстренное кесарево сечение. Несмотря на усилия медиков, спасти женщину не удалось. Младенец был переведен в Детский медицинский центр «Шнайдер», его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Ребенок находится в реанимации.

    После нападения израильские силы безопасности начали розыскную операцию. Район инцидента был перекрыт, заблокированы въезды в соседнюю палестинскую деревню Брухин. По данным армии, в операции задействованы специальные подразделения и авиация.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семье погибшей и назвал произошедшее «ужасным нападением». Он отметил, что силы безопасности предпримут все меры для поимки причастных.

    Президент Израиля Ицхак Герцог охарактеризовал случившееся как «тяжелый акт насилия» и подчеркнул, что подобные действия не повлияют на решимость Израиля обеспечить безопасность своих граждан.

    Расследование инцидента продолжается.

    Теги:
    Происшествия Мировые новости Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
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