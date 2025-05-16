Израильтянка погибла в результате нападения на Западном берегу

В результате стрельбы на севере Западного берега погибла 30-летняя израильская гражданка Цеэла Гез, находившаяся на позднем сроке беременности. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на медицинские источники.

Инцидент произошел вечером 14 мая на трассе между поселениями Пдуэль и Брухин. По автомобилю, в котором находилась женщина с супругом, был открыт огонь из проезжающего автомобиля. Супруг погибшей женщины получил легкие ранения. На место прибыли спасатели и военнослужащие ЦАХАЛ.

Пострадавшую доставили в Медицинский центр имени Рабина, где врачи провели экстренное кесарево сечение. Несмотря на усилия медиков, спасти женщину не удалось. Младенец был переведен в Детский медицинский центр «Шнайдер», его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Ребенок находится в реанимации.

Tzeela Gez was on her way to the hospital yesterday to give birth to her fourth child, when Palestinian terrorists from the West Bank opened fire on the Israeli vehicle. She was murdered, her son delivered and is now fighting for his life. This what Intifada means. pic.twitter.com/zQkvDlDkGx — Yael Bar tur 🎗️ (@yaelbt) May 15, 2025

После нападения израильские силы безопасности начали розыскную операцию. Район инцидента был перекрыт, заблокированы въезды в соседнюю палестинскую деревню Брухин. По данным армии, в операции задействованы специальные подразделения и авиация.

צפו בפעילות כוחות צה״ל בזירת הפיגוע בסמוך לברוכין שבחטיבת אפרים >> pic.twitter.com/lDTrzBQSVx — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 14, 2025

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семье погибшей и назвал произошедшее «ужасным нападением». Он отметил, что силы безопасности предпримут все меры для поимки причастных.

Президент Израиля Ицхак Герцог охарактеризовал случившееся как «тяжелый акт насилия» и подчеркнул, что подобные действия не повлияют на решимость Израиля обеспечить безопасность своих граждан.

Расследование инцидента продолжается.