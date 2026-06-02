Израиль на пороге новых выборов

Израильский парламент, Кнессет, в первом чтении одобрил законопроект о самороспуске. Инициатива была поддержана единогласно, за нее проголосовали 106 из 120 депутатов, ни одного голоса против зафиксировано не было. Остальные законодатели не присутствовали на голосовании.

Для вступления документа в силу он должен пройти еще второе и третье чтения.

В случае окончательного принятия выборы могут состояться в период с 8 сентября по 20 октября. Точная дата пока не определена и будет внесена в документ до его окончательного утверждения. Согласно действующему законодательству, выборы должны пройти не позднее 27 октября.

Законопроект был внесен представителями правящей коалиции на фоне растущего давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со стороны ультраортодоксальных партий, а также все большей уязвимости его разрозненной правоцентристской коалиции.

Ультраортодоксальные партии обвиняют Нетаньяху в невыполнении обещания принять закон, предоставляющий пожизненное освобождение от обязательной военной службы молодым людям, обучающимся в ешивах — религиозных семинариях.

Офир Кац, лидер парламентской коалиции от партии «Ликуд» Нетаньяху, заявил, что парламент завершает полный четырехлетний срок работы, что является редким явлением для израильской политики. По его словам, вопрос о конкретной дате голосования должен быть согласован в ближайшие дни.

— Этот Кнессет принял более 520 законов и девять бюджетов. На практике мы продержались до самого конца, — заявил Кац.

Ранее законопроект уже получил поддержку в предварительном чтении.

Как сообщают израильские СМИ, если документ будет окончательно принят, Израиль может вновь столкнуться с досрочной избирательной кампанией на фоне сохраняющейся политической фрагментации и борьбы за формирование устойчивого парламентского большинства.

В последние годы в Израиле прошла серия избирательных кампаний на фоне повторяющихся политических тупиков, хотя нынешнее правительство Нетаньяху оставалось у власти дольше, некоторые его предшественники, сообщает Ynet. Последняя попытка роспуска правительства происходит на фоне подготовки законодателей к очередной потенциально спорной избирательной кампании.

Читайте также: Израильский парламент принял закон о смертной казни за атаки 7 октября 2023 года.

Израиль заинтересован в запуске прямого авиасообщения с Казахстаном.