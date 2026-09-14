Израильские военные самолеты нанесли серию ударов по югу Ливана

Израильские военные самолеты в течение менее чем 15 минут дважды нанесли авиаудары по населенному пункту Верхний Набатийе на юге Ливана, Об этом сообщает ливанское государственное информационное агентство NNA, передает Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Израильские ВВС также нанесли удар по лесному массиву Али-Тахир на окраине Верхнего Набатийе и трижды подряд подвергли бомбардировке населенный пункт Кефертебнит.

Кроме того, израильская армия подвергла населенный пункт Восточный Завтар артиллерийскому обстрелу.

Информации о погибших или пострадавших в результате атак пока не поступало.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет в Риме.

Предыдущий, седьмой раунд переговоров, прошел в Риме с 4 по 6 августа. Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявлял, что правительство продолжит переговорный процесс, чтобы добиться полного вывода израильских войск и безопасного возвращения жителей на юг страны.

Напомним, обострение ситуации началось 2 марта, когда израильская армия приступила к интенсивным авиаударам по территории Ливана и заняла ряд населенных пунктов на юге страны. На фоне эскалации, согласно данным ливанских властей, число вынужденных переселенцев превысило 1 млн человек. Достигнутое 17 апреля соглашение о прекращении огня, призванное остановить боевые действия, впоследствии неоднократно продлевалось.