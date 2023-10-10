Израильская армия просит палестинцев направляться в Египет

Израильская армия продолжает атаковать позиции ХАМАС в секторе Газа. Военные советуют жителям Палестины бежать в Египет, передает агентство Kazinform.

По информации издания BBC, в ходе конфликта погибли почти 700 палестинцев, около 4 тысяч получили ранения. Жертвами также стали около 900 израильтян, ранены около 3 тысяч. Среди захваченных ХАМАС заложников находятся десятки лиц с двойным гражданством.

В свою очередь, израильские военные посоветовали всем палестинцам, покидающим сектор Газа, отправиться в Египет.

- Я знаю, что контрольно-пропускной пункт Рафах все еще открыт. Всем, кто может выбраться, я бы посоветовал им выйти, — заявил на брифинге представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт.

Переход на египетской границе с сектором Газа часто используется жителями во время израильских операций против ХАМАС.

За ночь Израиль нанес авиаудары по 200 объектам ХАМАС и других группировок боевиков в секторе Газа. Они провели атаку на 500 целей в Газе.

Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевые действия на территории Израиля не ведутся. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.

Недавно стало известно о том, что ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве.Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.

Вчера стало известно, что Лига арабских государств проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа 11 октября.