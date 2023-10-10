Что известно о группировке ХАМАС и почему она напала на Израиль?

Израиль и вооруженная палестинская группировка ХАМАС вовлечены в конфликт, в результате которого уже погибло почти 1000 человек. В материале корреспондента агентства Kazinform мы попытались разобраться, какие преследует цели ХАМАС и в чем причина текущего витка ближневосточного конфликта.

История возникновения

ХАМАС означает Движение исламского сопротивления, по-арабски это звучит как Харакат аль-Мукавама аль-Исламия, аббревиатура дала название группировке. Само слово «хамас» по-арабски означает «рвение».

ХАМАС представляет собой палестинское исламистское движение и политическую партию, которая находится у власти в секторе Газа с 2007 года после непродолжительной войны против сил ФАТХ , лояльных президенту Махмуду Аббасу, главе Палестинской автономии и Организации освобождения Палестины (ООП).

Движение ХАМАС было основано в секторе Газа в 1987 году имамом шейхом Ахмедом Ясином и его помощником Абдулом Азизом ар-Рантисси вскоре после начала первой интифады — восстания против оккупации Израилем палестинских территорий.

Движение зародилось как ответвление «Братьев-мусульман» в Египте и создало собственное военное крыло - «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам», целью которого является ведение вооруженной борьбы против Израиля с целью освобождения исторической Палестины.

В отличие от ООП, ХАМАС не признает государственность Израиля, но признает существование палестинского государства в границах 1967 года.

Само движение в целом или, в некоторых случаях, ее военное крыло «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» признано «террористической» организацией Израилем, Соединенными Штатами, Европейским Союзом, Канадой, Египтом и Японией.

ХАМАС и «Исламский джихад», вторая по величине вооруженная группировка в секторе Газа, часто объединяются против Израиля.

Сектор Газа – это территория на побережье Средиземного моря площадью около 365 квадратных километров, на которой проживает 2,3 миллиона человек, и плотность населения здесь одна из самых высоких в мире.

Израиль контролирует воздушное пространство над Газой и ее береговой линией и ограничивает ввоз и вывоз товаров через пограничные переходы. Аналогичным образом, Египет контролирует въезд и выезд через границу с сектором Газа.

По данным ООН, около 80% населения Газы зависит от международной помощи, а около миллиона человек полагаются на ежедневную продовольственную помощь.

Израиль провозгласил себя государством в 1948 году, хотя те, кто не признает право Израиля на существование, до сих пор называют эту землю Палестиной. Палестинцы также используют название «Палестина» в качестве обобщающего термина для Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Восточного Иерусалима.

Что послужило причиной субботней атаки на Израиль?

Представитель ХАМАС Халед Кадоми заявил телеканалу «Аль-Джазира», что группировка провела военную операцию в ответ на зверства, с которыми палестинцы сталкиваются на протяжении десятилетий.

- Мы хотим, чтобы международное сообщество прекратило жестокость в Газе против палестинского народа, наших святых мест, таких как Аль-Акса. Все это является причиной начала этой битвы, — сказал он.

ХАМАС также призвал другие группировки присоединиться к борьбе, заявив, что субботние нападения были только началом.

Командир боевиков ХАМАС Мохаммед Дейф призвал палестинцев и других арабов присоединиться к операции боевиков по «сметению оккупации».

Многие аналитики и политологи считают, что нападение ХАМАС застало врасплох Израиль, вооруженные силы которого считаются наиболее сильными на Ближнем Востоке. Вторжение произошло с моря, по суше и по воздуху.

- ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к бою. ХАМАС использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции, - цитирует агентство Reuters слова источника, близкого к ХАМАС.

Одним из наиболее ярких элементов подготовки стало строительство макета израильского поселения в секторе Газа, где они отрабатывали высадку военного десанта и тренировались штурмовать его, сообщил источник, близкий к ХАМАС, добавив, что они даже сняли на видео маневры.

- Израиль, конечно, их видел, но они были убеждены, что ХАМАС не заинтересован в конфронтации, - сказал источник.

Источник в израильских службах безопасности сообщил Reuters, что израильские войска на юге вблизи сектора Газа не полностью укомплектованы, поскольку некоторые из них были переброшены на Западный берег для защиты израильских поселенцев после всплеска насилия между ними и палестинскими боевиками.

Что будет дальше?

Командир боевиков ХАМАС Мохаммед Дейф призвал палестинцев и других арабов присоединиться к операции боевиков по «сметению оккупации».

Большой вопрос сейчас заключается в том, прислушаются ли к его призыву палестинцы на оккупированном Западном Берегу и в Восточном Иерусалиме или в других частях региона, сообщает BBC.

Израиль, несомненно, рассматривает возможность войны, которая может начаться на нескольких фронтах. Наихудший сценарий заключается в том, что в нее может вступить мощная ливанская вооруженная группировка «Хезболла». Утром в воскресенье «Хезболла» выпустила несколько ракет и снарядов по северному Израилю, не причинив жертв.

Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевых действий на территории Израиля не ведется. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.

Недавно стало известно о том, что ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.

Вместе с тем, Хезболла угрожает атаковать американские позиции на Ближнем Востоке, если США напрямую вмешаются в конфликт между Израилем и ХАМАС.

Россия заявляет, что существует «высокий риск» вступления третьей стороны в конфликт между Израилем и ХАМАС.

- Риск вовлечения третьих сил в этот конфликт высок, — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Иран, в свою очередь, отрицает свою причастность к беспрецедентным атакам, совершенным ХАМАС на территории Израиля. Официальное заявление сделало и министерство иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина. Как отмечается в сообщении, «отказ Израиля от подписанных соглашений и несоблюдение резолюций международной легитимности привели к разрушению мирного процесса, отсутствию решения палестинского вопроса в течение 75 лет страданий и перемещений, продолжению политики двойных стандартов».

По состоянию на 14:00 по местному времени на по данным министерства здравоохранения Палестины, Палестинского общества Красного Полумесяца и Медицинской службы Израиля,в секторе Газа убиты не менее 510 человек, раненых - не менее 2750 человек. Что касается Израиля, то там убиты не менее 800 человек, а количество раненых составляет не менее 2243 человек.