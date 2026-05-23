Израиль заявил об атаке на подземный комплекс «Хезболла» в Ливане

Армия обороны Израиля в субботу, 23 мая, сообщила, что ночью нанесла удары по военным объектам движения «Хезболла» в двух районах Ливана, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

В заявлении говорится, что целью одного из ударов был подземный комплекс группировки в долине Бекаа на востоке Ливана. Утверждается, что там производилось оружие, которое потом использовалось против израильских военных и мирных жителей.

Также сообщается, что ЦАХАЛ нанесла удар по инфраструктуре «Хезболла» в городе Тир на юго-западе Ливана, где боевики, предположительно, планировали и осуществляли нападения на израильских солдат.

Армия заявила, что перед нанесением удара предприняла шаги по минимизации ущерба для гражданского населения, включая распространение предупреждений, использование высокоточных боеприпасов и наблюдение с воздуха.

Ранее стало известно, что при посредничестве США Израиль и Ливан договорились о продлении режима прекращения огня, который действовал с 16 апреля.

Напомним, 14 мая третий раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном прошел в Вашингтоне. Стороны обсуждали прекращение огня, ситуацию на юге Ливана и вопрос разоружения «Хезболлы». Переговоры проходили на фоне хрупкого режима прекращения огня, срок действия которого истекал в воскресенье, а также продолжающихся боевых действий на юге Ливана.

Несмотря на перемирие, Израиль нанес удары по Ливану, а движение «Хезболла» обстреливало северную часть Израиля и его военные позиции на юге Ливана.