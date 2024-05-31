Израиль заявил о полном контроле сухопутных границ сектора Газа

Израильские военные объявили в среду, что они установили «оперативный контроль» над буферной зоной вдоль границы между сектором Газа и Египтом, известной как «Филадельфийский коридор», обнаружив там на данный момент десятки ракетных установок и по меньшей мере 20 трансграничных туннелей для контрабанды, передает корреспондент агентства Kazinform.

Филадельфийский коридор взят под контроль ЦАХАЛ

На состоявшейся в среду пресс-конференции официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что захваченная полоса земли, протянувшаяся в общей сложности на 14 километров вдоль границы сектора Газы и Египта, служила «спасательным кругом» ХАМАС для контрабанды оружия.

Со слов Хагари, вдоль Филадельфийского коридора, примыкающего к городу Рафах, обнаружено около 20 туннелей, ведущих в Египет. Известно, что ХАМАС использует такие туннели для контрабанды оружия в сектор Газа. Теперь же, по мнению ЦАХАЛ, группировка больше не сможет этого делать, поскольку этот район взяли под контроль военные.

Некоторые туннели ранее уже были известны ЦАХАЛ, а другие были обнаружены впервые. Некоторые из туннелей уже разрушены. По данным израильских военных, в эти туннели ведут 82 шахты, которые расположены в районе Филадельфийского коридора.

Вдоль коридора также были обнаружены десятки ракетных установок, некоторые всего в десятке метров от границы с Египтом. В ЦАХАЛ заявили, что, по их мнению, ХАМАС разместил ракетные установки вдоль коридора, чтобы Израиль не смог нанести по ним удар, полагая, что военные ЦАХАЛ будут опасаться промахнуться и попасть по территории Египта.

- Ракетные установки были расположены на расстоянии от 10 до 40 метров от египетской границы таким образом, чтобы Израиль не нанес удар по границе с Египтом, - сказал Хагари, отметив, что около 70 ракет и минометов были выпущены по Израилю из районов Рафаха за последние недели.

Инфографика: Анадолу

«Филадельфийский коридор» — это буферная зона шириной всего около 100 метров, которая проходит вдоль границы Газы с Египтом на протяжении 14 км. Вся остальная сухопутная граница Газы — с Израилем.

Наименование пограничной полосе дали израильские военные в 2004 году в качестве кодового названия приграничной зоны перед тем, как полностью покинуть сектор Газа в 2005 году в рамках заключенного Филадельфийского соглашения с Египтом.

Войска ЦАХАЛ теперь физически расположены на большей части коридора. Рядом с побережьем есть небольшой участок, где нет сухопутных войск, но ЦАХАЛ заявил, что контролирует этот район с помощью наблюдения и огневой мощи, сообщает The Times of Israel.

Как отреагировал Египет

Сообщается, что Израиль проинформировал Египет о развитии событий. Между тем, Египет считает, что Израиль пытается тем самым оправдать свою военную операцию в Рафахе.

Так, египетское телевидение Al-Qahera News процитировало источник «высокого уровня», заявивший, что сообщения о туннелях между Египтом и сектором Газа «не соответствуют действительности». Канал также процитировал источник, заявивший, что «Израиль продолжает распространять ложь о положении своих сил в Рафахе» на юге Газы.

В январе глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что попытки Израиля взять под контроль Филадельфийский коридор нанесут «серьезный удар» отношениям Каира и Тель-Авива, поскольку это противоречит подписанным договоренностям.

В течение многих лет Египет работал над тем, чтобы разрушить сеть трансграничных туннелей, взрывая их, заливая водой, закачивая внутрь токсичный газ и даже снося дома вдоль границы, чтобы создать буферную зону. Несмотря на такие меры, считалось, что многие из туннелей все еще действуют.

Заявление США

На вопрос, пересечет ли действия Израиля «красную линию» американской администрации, Белый дом ответил в среду, что этого не произойдет. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил на брифинге, что взятие Израилем под контроль Филадельфийского коридора не пересекает красных линий администрации президента США Джо Байдена. По его словам, эти действия согласуются с планами операции ЦАХАЛ в районе Рафаха, о которых израильская сторона проинформировала Вашингтон заранее.

На вопрос, пересечет ли это «красную линию» США в отношении крупного военного наступления в Рафахе, ранее в этом месяце президент США Джо Байден предупредил, что он прекратит некоторые поставки наступательного оружия в Израиль, если ЦАХАЛ начнет крупное военное наступление в густонаселенных частях самого южного города Газы.