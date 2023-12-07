13:14, 07 Декабрь 2023 | GMT +6
Израиль заявил, что разрешит ввозить в Газу больше топлива
Правительство Израиля разрешило минимальную поставку топлива в сектор Газа, чтобы предотвратить гуманитарный коллапс и вспышку эпидемий на юге территории, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.
В заявлении офиса премьер-министра Израиля говорится, что количество топлива будет определяться кабинетом, исходя из гуманитарной ситуации в секторе.
Израиль опасается, что ХАМАС будет использовать топливо в военных целях.
Ранее сообщалось, что около 800 тысяч жителей северной части сектора Газа лишены доступа к медицинским услугам.
Напомним, Израиль обнародовал список стран, которые не рекомендует для посещения своим гражданам без особой необходимости. В список стран попали и государства Центральной Азии, включая Казахстан.