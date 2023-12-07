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    13:14, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Израиль заявил, что разрешит ввозить в Газу больше топлива

    Бомбардировки на севере сектора Газа
    Фото: Telegram-канал движения ХАМАС

    Правительство Израиля разрешило минимальную поставку топлива в сектор Газа, чтобы предотвратить гуманитарный коллапс и вспышку эпидемий на юге территории, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

    В заявлении офиса премьер-министра Израиля говорится, что количество топлива будет определяться кабинетом, исходя из гуманитарной ситуации в секторе.

    Израиль опасается, что ХАМАС будет использовать топливо в военных целях.

    Ранее сообщалось, что около 800 тысяч жителей северной части сектора Газа лишены доступа к медицинским услугам.

    Напомним, Израиль обнародовал список стран, которые не рекомендует для посещения своим гражданам без особой необходимости. В список стран попали и государства Центральной Азии, включая Казахстан.

    Теги:
    сектор Газа Топливо Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке ХАМАС Израиль
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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