Израиль заявил, что разрешит ввозить в Газу больше топлива

Правительство Израиля разрешило минимальную поставку топлива в сектор Газа, чтобы предотвратить гуманитарный коллапс и вспышку эпидемий на юге территории, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

В заявлении офиса премьер-министра Израиля говорится, что количество топлива будет определяться кабинетом, исходя из гуманитарной ситуации в секторе.

Израиль опасается, что ХАМАС будет использовать топливо в военных целях.

Ранее сообщалось, что около 800 тысяч жителей северной части сектора Газа лишены доступа к медицинским услугам.

Напомним, Израиль обнародовал список стран, которые не рекомендует для посещения своим гражданам без особой необходимости. В список стран попали и государства Центральной Азии, включая Казахстан.