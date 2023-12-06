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    14:32, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Израиль рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в страны ЦА

    перелет
    Фото: pixabay

    Израиль обнародовал список стран, которые не рекомендует для посещения своим гражданам без особой необходимости. В список стран попали и государства Центральной Азии, включая Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Times of Israel.

    В список также вошли некоторые государства Африки, Узбекистан, Туркменистан и тд.

    ЦА
    Фото: The Times of Israel

    В сообщении Совета национальной безопасности Израиля говорится, что они опасаются за безопасность своих граждан, так как ХАМАС может нападать на израильтян по всему миру, в связи с этим их просят отложить поездки без надобности в ряд государств.

    Также организация опубликовала таблицу, где присвоила всем странам шкалу от 1 до 4 уровня.

    Страны Центральной Азии, ЮАР и Эритрея отмечены третьим уровнем. Россию и Австралию определили под вторую категорию.

    Теги:
    Мировые новости Путешествия Центральная Азия Израиль
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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