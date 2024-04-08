Израиль вывел наземные войска из южной части сектора Газа

В ночь на воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела все наземные войска из южной части сектора Газа после четырех месяцев боевых действий в районе города Хан-Юнис, оставив в палестинском анклаве лишь одну бригаду, передает корреспондент агентства Kazinform.

В секторе Газа остается только бригада «Нахаль», которой поручено обеспечить безопасность так называемого «коридора Нецарим». Израильская бригада обычно состоит из нескольких тысяч солдат.

Фото: Армия обороны Израиля

«Коридор Нецарим» — это коридор длиной чуть менее семи километров, который пересекает сектора Газа с востока у израильской границы к западу у Средиземного моря.

Коридор позволяет израильским военным проводить рейды в северной и центральной части сектора Газа, предотвращает возвращение палестинцев в северную часть сектора и позволяет гуманитарным организациям доставлять помощь непосредственно в северную часть сектора Газа.

— В воскресенье, 7 апреля, 98-я дивизия спецназа ЦАХАЛ завершила свою миссию в Хан-Юнисе. Дивизия покинула сектор Газа, чтобы восстановить силы и подготовиться к будущим операциям, — сообщается в заявлении армии.

Войска 98-й дивизии были выведены из района Хан-Юниса после четырех месяцев боев подряд.

— Израильские силы выводятся и готовятся к следующим миссиям, мы видели примеры таких миссий в операции в (больнице) аш-Шифа, а также предстоящей миссии в районе Рафаха, — заявил министр обороны Изриаля Йоав Галлант на встрече с военными.

Через несколько часов после вывода из района Хан-Юниса было выпущено пять ракет по населенным пунктам вблизи границы с сектором Газа. По данным ЦАХАЛ, часть ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол». Сообщений о травмах и разрушениях не поступало.

Фото: Армия обороны Израиля

Есть мнение, что вывод войск является шагом, аналогичным тому, который был предпринят в северной части сектора Газа после первоначального наземного наступления ЦАХАЛ в прошлом году. Тогда после нескольких месяцев крупномасштабного наступления израильские военные покинули север анклава для того, чтобы позже вернуться для проведения более мелких, локализованных операций.

По оценкам израильской армии, 4 батальона ХАМАС все еще находятся в городе Рафахе на юге Газы, а еще два — в центральной части сектора.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что одобрил планы армии по проведению операции в Рафахе, хотя пока не утвердил их проведение.

Фото: Армия обороны Израиля

Согласно сообщениям израильских СМИ, объявленное в воскресенье сокращение численности войск не повлияет на израильское наступление на Рафах, поскольку такая операция повлечет за собой значительный призыв свежих резервных сил.

Белый дом, комментируя частичный вывод войск, заявил, что скорее всего, он необходим для того, чтобы военные могли «отдохнуть и переоборудоваться», а не переходить к новой операции.

Продолжаются непрямые переговоры о сделке по освобождению заложников и перемирии при посредничестве США, Египта и Катара. После недельного прекращения огня в ноябре переговоры пока не дают результата. Ранее посредники пытались договориться о перемирии к началу мусульманского месяца Рамадан, но не достигли успеха.

Считается, что 133 заложника, похищенных 7 октября группировкой ХАМАС и другими палестинскими группировками, остаются в секторе Газе, при этом неизвестно, сколько заложников остается в живых.

Заявление Израиля прозвучало в тот момент, когда продолжающаяся война в секторе Газа достигла шестимесячной отметки. Наступление Израиля в последние месяцы было сосредоточено на юге палестинского анклава. Оно началось после нападения ХАМАСа на Израиль шесть месяцев назад, 7 октября.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, в ходе израильской операции было убито более 33 100 палестинцев, в том числе 13 800 детей.

По оценкам ООН, около 1,7 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в убежищах, и эта ситуация, как предупредила всемирная организация, может привести к массовому голоду.