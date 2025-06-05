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    14:16, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Израиль вернул из Газы тела двух погибших заложников

    Армия Израиля сообщила, что останки заложников были найдены в районе Хан-Юнис в секторе Газа и вывезены в Израиль, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    ХАМАС
    Фото: агентство "Анадолу"

    По их сведениям, 70-летняя Джуди Вайнштейн Хаггай, гражданка Израиля, США и Канады, была убита во время нападения на кибуц Нир-Оз вместе с ее мужем — 72-летним Гади Хаггаем (у него также было израильское и американское гражданство).

    — Останки Джуди Вайнштейн Хаггай и Гади Хаггая были найдены в районе Хан-Юнис в секторе Газа и вывезены в Израиль для формальной идентификации, — сообщают израильские военные.

    В руках группировки ХАМАС остается по меньшей мере 20 заложников, а также 36 тел захваченных израильтян, которые были убиты.

    Ранее Израиль нанес ответные удары по Сирии после запуска ракет.

    Теги:
    сектор Газа Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке ХАМАС Израиль
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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