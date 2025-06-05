Израиль вернул из Газы тела двух погибших заложников

По их сведениям, 70-летняя Джуди Вайнштейн Хаггай, гражданка Израиля, США и Канады, была убита во время нападения на кибуц Нир-Оз вместе с ее мужем — 72-летним Гади Хаггаем (у него также было израильское и американское гражданство).

— Останки Джуди Вайнштейн Хаггай и Гади Хаггая были найдены в районе Хан-Юнис в секторе Газа и вывезены в Израиль для формальной идентификации, — сообщают израильские военные.

В руках группировки ХАМАС остается по меньшей мере 20 заложников, а также 36 тел захваченных израильтян, которые были убиты.

Ранее Израиль нанес ответные удары по Сирии после запуска ракет.