12 Июля 2022 13:00

Израиль сообщил об 11 новых случаях заражения оспой обезьян

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Израиля сообщило о регистрации 11 новых случаев заражения оспой обезьян, общее число больных составило 66 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание News CN.

В дополнение к имеющимся в стране лекарствам Израиль закупает вакцины третьего поколения против вируса. Ожидается, что предстоящая поставка от датского производителя Bavarian Nordic будет включать 2 тыс. доз вакцины. Этого будет достаточно для вакцинации 1 тыс. человек.

Власти призвали жителей обратиться к врачам при симптомах, включающих кожную сыпь с волдырями, повышение температуры, головную и мышечную боль, ломоту в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.

По данным ВОЗ, зарегистрировано 1,6 тыс. подтвержденных и 1,5 тыс. неподтвержденных случаев оспы обезьян и 72 случая смерти в 39 странах.

Ранее сообщалось о подтверждении 767 случаев оспы обезьян в 39 штатах США.





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