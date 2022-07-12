Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Израиль сообщил об 11 новых случаях заражения оспой обезьян
12 Июля 2022 13:00

Израиль сообщил об 11 новых случаях заражения оспой обезьян

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Израиля сообщило о регистрации 11 новых случаев заражения оспой обезьян, общее число больных составило 66 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание News CN.

В дополнение к имеющимся в стране лекарствам Израиль закупает вакцины третьего поколения против вируса. Ожидается, что предстоящая поставка от датского производителя Bavarian Nordic будет включать 2 тыс. доз вакцины. Этого будет достаточно для вакцинации 1 тыс. человек.

Власти призвали жителей обратиться к врачам при симптомах, включающих кожную сыпь с волдырями, повышение температуры, головную и мышечную боль, ломоту в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.

По данным ВОЗ, зарегистрировано 1,6 тыс. подтвержденных и 1,5 тыс. неподтвержденных случаев оспы обезьян и 72 случая смерти в 39 странах.

Ранее сообщалось о подтверждении 767 случаев оспы обезьян в 39 штатах США.


Фото: pbs.twimg.com

Новости по теме
Первый случай оспы обезьян подтвердили в России
Нового премьера Великобритании объявят 5 сентября
Опубликована первая полноцветная фотография Вселенной
Читайте также
Четверо детей отравились в одном из отелей Алматы
Ракета-носитель SpaceX загорелась в ходе испытаний
Первый случай оспы обезьян подтвердили в России
Названы основные места заражения КВИ в Жетысуской и Алматинской областях
Переработка не способствует уменьшению пластиковых отходов в Великобритании
Онколог назвал несколько способов защиты от рака кожи в жару
Нового премьера Великобритании объявят 5 сентября
Сильная жара ожидается в Испании, Португалии и на юге Франции
Популярное
1 Президент РК подписал указ о назначении выборов депутатов Сената от новых областей
2 Елена Рыбакина прилетела в Нур-Султан
3 Президент подписал поправки в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
4 Целесообразно оставить существующую многоуровневую пенсионную систему – Премьер-Министр РК
5 Прогноз – в 2030 году 80% трудоспособного населения составит молодежь

Лента новостей

Архив