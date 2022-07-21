21 Июля 2022 08:17

Израильский министр назвал «глупым» репортаж израильского журналиста из Мекки

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Израильский министр регионального сотрудничества Исави Фрей назвал «глупым» решение израильского журналиста снять телерепортаж из Мекки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Haaretz.

В понедельник израильский телеканал «Chanel 13» опубликовал телерепортаж редактора мировых новостей Гила Тамари, который тот снял в городе Мекка в Саудовской Аравии. Как сообщается, журналист посетил тайком священный для мусульман город, при этом нарушив существующий запрет на посещение исламских святынь не мусульманами.

В десятиминутном видеорепортаже израильский репортер идет в сопровождении человека, похожего на местного гида, лицо которого размыто, чтобы его нельзя было опознать. При этом Тамари понижает голос, снимая репортаж на иврите, а иногда переключается на английский язык, чтобы не показать окружающим, что он израильтянин. Журналист также заснял свое восхождение на гору Арафат.

Инцидент вызвал шквал негодования и острую негативную реакцию в странах Ближнего Востока. На следующий день после публикации Тамари выступил с извинениями.

«Я хотел бы повторить, что этот визит в Мекку не был направлен на то, чтобы оскорбить мусульман или какого-либо другого человека. Если кого-то обидит это видео, приношу свои извинения. Целью всего этого мероприятия было продемонстрировать важность Мекки и красоту религии, и тем самым способствовать большей религиозной терпимости и инклюзивности», - заявил журналист в своем Twitter.

В среду министр регионального сотрудничества Израиля Исави Фрей назвал репортаж «глупым и вредным».

«Я думаю, что это была глупость… совершенно неуместная [и] просто [сделанная] для рейтингов», — заявил Фрей, второй мусульманский министр в истории Израиля.

По его мнению, этот случай нанесет ущерб возможности нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

«Это святое место для мусульман… какой смысл? Хочешь репортаж оттуда, присылай журналиста-мусульманина», - продолжил министр.

Как сообщается, Тамари был одним из трех представителей израильской прессы, допущенных в Саудовскую Аравию для освещения визита президента США Джо Байдена и саммита ССАГПЗ+3, прошедшего в минувшие выходные в городе Джидда.

На сегодняшний день Саудовская Аравия не признает Израиль

Между тем, на прошлой неделе Саудовская Аравия объявила, что открывает свое воздушное пространство для всех гражданских полетов, что в широком смысле рассматривалось как часть усилий США по продвижению шагов по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Несмотря на это, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан 16 июля заявил о том, что решение Эр-Рияда открыть свое воздушное пространство «не имеет ничего общего с дипломатическими отношениями с Израилем» и «ни в коем случае не является предвестником каких-либо дальнейших шагов» к нормализации.

Фото: MOHAMMED SALEM/ REUTERS