Израильские пилоты-резервисты отказались от учений в знак протеста против судебной реформы

АММАН.КАЗИНФОРМ – 37 из 40 израильских пилотов-резервистов отказались от участия в запланированных на этой неделе учениях в знак протеста против израильской судебной реформы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times of Israel.

Почти все резервисты эскадрильи истребителей ВВС Израиля в воскресенье заявили, что не явятся на запланированные в среду учения в знак протеста против судебной реформы - плана правительства, направленного на ограничение власти судебной системы страны.

37 из 40 пилотов-резервистов 69-й эскадрильи ВВС Израиля заявили, что будут бойкотировать учения в среду. Эскадрилья, известная как «Молоты», управляет истребителями F-15I с авиабазы ​​«Хацерим» на юге Израиля.

Эта эскадрилья известна тем, что в 2007 году нанесла удар по предполагаемому сирийскому ядерному реактору в рамках миссии, известной как операция «Фруктовый сад». Она также участвовала в нанесении сотен ударов по иранским позициям в Сирии за последнее десятилетие, получив в 2018 году благодарность от военного начальника за эти операции.

Резервисты уведомили командующего ВВС и командира эскадрильи о своем намерении не появляться на тренировках на этой неделе, но заявили, что прибудут на место, если это потребуется для оперативных задач.

«В среду, 8 марта, мы посвятим свое время рассуждениям и размышлениям во имя демократии и единства народа, и поэтому в этот день мы не явимся в резерв, за исключением оперативной деятельности. В течение оставшейся недели мы явимся [на дежурство] в соответствии с планом», — сообщается в письме резервистов, которое процитировал израильский телеканал «Channel 12».

В пятницу десятки высокопоставленных пилотов провели беспрецедентную встречу с главой ВВС США Баром, на которой они, как сообщается, выразили серьезную обеспокоенность по поводу своей дальнейшей службы в резерве.

Пилоты-резервисты опасаются, что поведение израильского правительства может подвергнуть их судебному преследованию со стороны глобальных органов, таких как Международный уголовный суд.

Также 5 марта израильские СМИ сообщили о том, что ни один пилот авиакомпании «Эль-Аль» не вызвался доставить премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его супругу в Рим с официальным визитом в эти выходные. Как сообщается, ни один из пилотов не вызвался лететь из-за их несогласия с судебной реформой. Позже были найдены другие пилоты, после того, как офис Б.Нетаньяху объявил тендер для других авиакомпаний.