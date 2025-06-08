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    23:37, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Израиль призвал к эвакуации жителей на севере сектора Газа

    Израильская армия нанесет удары по северо-западу Газы и Джебалии, откуда, по ее данным, велись ракетные обстрелы, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    сектор Газа
    Фото: Anadolu

    Речь идет о районе к северо-западу от города Газа и об окрестностях Джебалии. Как утверждают израильские военные, оттуда были запущены ракеты. Армия обороны Израиля будет «атаковать каждую зону, используемую для запуска ракет», заявили в ЦАХАЛ.

    С 18 марта по 29 мая Армия обороны Израиля издала 32 приказа об эвакуации, подсчитал телеканал FRANCE24. По данным журналистов, по меньшей мере 78% территории сектора Газа, в котором проживает около двух миллионов человек, находится под действием этих приказов.

    Ранее ООН заявила, что израильская блокада делает сектор Газа «самым голодающим регионом на Земле».

    Теги:
    сектор Газа Ближний Восток Эвакуация Мировые новости Израиль
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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