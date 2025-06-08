Израиль призвал к эвакуации жителей на севере сектора Газа

Речь идет о районе к северо-западу от города Газа и об окрестностях Джебалии. Как утверждают израильские военные, оттуда были запущены ракеты. Армия обороны Израиля будет «атаковать каждую зону, используемую для запуска ракет», заявили в ЦАХАЛ.

С 18 марта по 29 мая Армия обороны Израиля издала 32 приказа об эвакуации, подсчитал телеканал FRANCE24. По данным журналистов, по меньшей мере 78% территории сектора Газа, в котором проживает около двух миллионов человек, находится под действием этих приказов.

Ранее ООН заявила, что израильская блокада делает сектор Газа «самым голодающим регионом на Земле».