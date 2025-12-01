Израиль понес $40 млрд ущерба в 12-дневном конфликте с Ираном — Mehr

Как пишет Mehr, официальные данные об экономических потерях Израиля были заявлены на уровне 12-20 млрд долларов. Однако, по данным ресурса, комплексная оценка говорит о более существенном масштабе ущерба.

В частности, как отмечает Mehr, прямые военные расходы Израиля составили 12,2 млрд, экономические потрясения и закрытие бизнеса — 21,4 млрд, разрушения в результате иранских атак — 4,5 млрд, расходы на эвакуацию и реконструкцию — 2 млрд долларов. Общий объем финансовых потерь — более 40 млрд долларов США.

