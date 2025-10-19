Израиль получил останки еще двух погибших в Газе заложников

О передаче останков еще двух погибших в Газе заложников сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее заявлению, военные в ближайшее время доставят гробы на территорию Израиля, где судмедэксперты проведут процедуру опознания останков.

В канцелярии отметили, что "работа по возвращению заложников продолжается непрерывно и не прекратится до тех пор, пока не будет возвращен последний из похищенных".

Накануне ХАМАС передал Израилю тело еще одного заложника. Согласно договору о прекращении огня, останки всех 20 погибших заложников должны были быть переданы до 16 октября.