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    13:33, 22 Май 2024 | GMT +6

    Израиль отзывает послов из Ирландии и Норвегии для консультаций

    Израиль
    Фото: PublicDomainPictures/Pixabay

    Сегодня министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сделал заявление в соцсети «X» в связи с признанием Норвегией и Ирландией независимости Палестины, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    - Я поручил немедленно отозвать послов Израиля в Ирландии и Норвегии для консультаций в свете решений этих стран признать палестинское государство, - пишет Исраэль Кац.

    По его словам, Израиль не будет хранить молчание перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет.

    - Посылаю ясный и недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет хранить молчание перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность. Израиль не будет молчать – будут дальнейшие тяжелые последствия. Если Испания осуществит свое намерение признать палестинское государство, аналогичный шаг будет предпринят и против нее, - отметил глава МИД Израиля.

    Ранее сообщалось, что сегодня правительства Испании, Ирландии и Норвегии выступят с заявлением о признании палестинской государственности.

    Теги:
    Палестина Испания Дипломат Норвегия Мировые новости Израиль
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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