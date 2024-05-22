Израиль отзывает послов из Ирландии и Норвегии для консультаций

Сегодня министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сделал заявление в соцсети «X» в связи с признанием Норвегией и Ирландией независимости Палестины, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

- Я поручил немедленно отозвать послов Израиля в Ирландии и Норвегии для консультаций в свете решений этих стран признать палестинское государство, - пишет Исраэль Кац.

По его словам, Израиль не будет хранить молчание перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет.

- Посылаю ясный и недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет хранить молчание перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность. Израиль не будет молчать – будут дальнейшие тяжелые последствия. Если Испания осуществит свое намерение признать палестинское государство, аналогичный шаг будет предпринят и против нее, - отметил глава МИД Израиля.

Ранее сообщалось, что сегодня правительства Испании, Ирландии и Норвегии выступят с заявлением о признании палестинской государственности.