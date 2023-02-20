Израиль обвинил Иран в нападении на нефтяной танкер

АММАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Иран несет ответственность за нападение на нефтяной танкер, случившееся на прошлой неделе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на офис политика.

«На прошлой неделе Иран снова атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе и нанес ущерб международной свободе судоходства», - сказал Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета министров.

Поздней ночью 10 февраля судно «Campo Square», плывшее без груза под либерийским флагом в акватории Аравийского моря подверглось нападению примерно в 300 морских милях (555 км) от побережья Индии и Омана.

Об этом заявил капитан танкера, который направлялся из Сингапура в эмиратский порт Фуджейра.

По данным судоходных баз, судно «Campo Square» связано с британской судоходной компанией «Zodiac Maritime», которая принадлежит израильскому судоходному магнату Эялю Оферу. В свою очередь «Zodiac Maritime» в ответ сообщила, что танкером управляет греческая компания «Eletson».

Компания «Eletson», подтвердила инцидент, однако отрицала то, что в него были вовлечены представители иранского военно-морского флота.

«Eletson подтверждает инцидент с участием нашего управляемого судна, танкера под либерийским флагом Campo Square. Судно, свободное от груза в балласте, было поражено бортовым объектом, находясь в Аравийском море, примерно в 300 морских милях от берегов Индии и Омана. И судно, и экипаж в безопасности и следуют запланированному маршруту. Судно имеет незначительные повреждения», - сообщается в заявлении «Eletson».

Между тем, британская морская компания в сфере безопасности «Ambrey Intelligence» заявила, что беспилотные авиационные системы атаковали два танкера и один сухогруз в Аравийском море, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. По оценкам последней, за нападением стоит Иран. Два из торговых судов принадлежали Израилю, а одно – ОАЭ, говорится в сообщении.

Иран не прокомментировал этот инцидент. Тегеран отвергает обвинения в том, что он стоял за подобными атаками в последние несколько лет.

В ноябре Израиль и США обвинили Иран в нанесении удара беспилотником по танкеру у берегов Омана.

Главное фото: Maya Alleruzzo/Reuters

Иллюстрация: Fleetmon