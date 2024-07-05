Израиль направляет делегацию на возобновление переговоров о перемирии с ХАМАС

Кабинет безопасности правительства Израиля в четверг вечером одобрил направление делегации для возобновления переговоров об освобождении заложников и прекращении огня. Решение принято на следующий день после того, как ХАМАС представил свои последние поправки к действующему предложенному соглашению, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на The Times of Israel.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проинформировал президента США Джо Байдена о решении направить своих представителей на переговоры в ходе телефонного разговора, который состоялся между двумя лидерами в четверг.

По словам израильского чиновника, на встрече с переговорщиками перед принятием решения Нетаньяху «вновь подчеркнул, что война закончится только после достижения всех ее целей, и ни на минуту раньше».

В разговоре с Байденом Нетаньяху подтвердил прежнюю приверженность военным целям Израиля. В расшифровке разговора, опубликованной Белым домом, сообщается, что Байден приветствовал «решение премьер-министра уполномочить своих переговорщиков взаимодействовать с посредниками из США, Катара и Египта в попытке закрыть сделку».

Израильская группа по переговорам об освобождении заложников во главе с Дэвидом Барнеа, главой израильской разведслужбы — «Моссада», отправится в Катар для встреч с посредниками, об этом сообщил израильский чиновник изданию The Times of Israel.

По словам израильского чиновника, на который ссылается издание, в пятницу Барнеа встретится с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдель Рахманом аль-Тани, чтобы попытаться продолжить обновленное предложение о прекращении огня и освобождении заложников, представленное ХАМАС в среду.

На заседании кабинета безопасности, которое состоялось в четверг, его члены обсудили позицию Израиля в непрямых переговорах с ХАМАС. Высокопоставленные израильские чиновники, включая министра обороны Йоава Галланта, выразили оптимизм относительно шансов на сделку.

В сообщении на новостном сайте Ynet со ссылкой на представителей служб безопасности говорится, что сам Нетаньяху выступает за сделку, но обеспокоен тем, что крайне правые элементы его правительства, включая министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, могут попытаться сорвать любое соглашение.

Неназванный источник в израильской переговорной группе сообщил агентству Reuters в четверг, что последнее предложение ХАМАС «представляет собой весьма значительный прорыв».

— Это может послужить продвижению переговоров. Есть сделка с реальными шансами на реализацию. Хотя положения непростые, они не должны погубить сделку, — сказал чиновник.

По сообщениям американских чиновников, ХАМАС внес довольно существенные коррективы в свою позицию, выразив надежду, что это приведет к соглашению, которое станет шагом к постоянному прекращению огня.