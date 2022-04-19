Израиль нанес воздушный удар по сектору Газа в ответ на ракетную атаку

РАМАЛЛА. КАЗИНФОРМ – В ночь на вторник израильские военные нанесли удары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел из анклава, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщениям израильских военных, они нанесли удары по ряду целей, в том числе, по объекту, используемому ХАМАСом для производства оружия.

«Истребители атаковали ряд целей и уничтожили завод по производству оружия ХАМАСа, - говорится в заявлении пресс-секретаря ЦАХАЛа. - Израиль считает ХАМАС ответственным за все события в секторе и за его пределами».

Израильские авиаудары были нанесены по объекту, управляемому палестинскими группировками, к западу от Хан-Юниса в южной части сектора Газа. В результате авианалета был нанесен ущерб как объекту, так и близлежащим домам. Нет сведений о пострадавших, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Представитель ХАМАСа Хазим Кассем заявил, что в результате ударов, нанесенных по территории к западу от Хан-Юниса, никто не пострадал, и добавил, что по израильским самолетам был открыт зенитный огонь, передает The Times of Israel.

«Сионистские бомбардировки некоторых пустых мест - это неудавшаяся попытка помешать нашему палестинскому народу защищать город Иерусалим», - отметил Х. Кассем.

Несколькими часами ранее с территории сектора Газа была выпущена ракета по южной части Израиля, которая была перехвачена израильской системой противовоздушной обороны.

По сообщениям израильских СМИ, после ракетного обстрела премьер-министр Нафтали Беннет, министр обороны Бенни Ганц и командующий армией Авив Кохави провели встречу, чтобы обсудить возможные ответные меры.

Ни одна из базирующихся в Газе террористических групп не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел. Палестинские источники, на которые ссылается общественная телерадиокомпания Израиля «Кан» и новостной сайт Ynet, заявили, что за нападением, как полагают, стоит палестинская группировка «Исламский джихад».

После ракетного обстрела ХАМАС связался с Израилем через египетских посредников, чтобы заявить, что движение не заинтересовано в дальнейшей эскалации и не стояло за атакой, передает израильский канал «Кан».

Инцидент, произошел впервые за последние четыре месяца после произошедших в выходные палестино-израильских столкновений в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме, в результате чего было ранено более 170 человек, преимущественно палестинские демонстранты.

Эскалация палестино-израильской напряженности происходит на фоне столкновений в Старом городе Иерусалима, серии палестинских атак и активизации антитеррористических операций израильской армии на Западном берегу реки Иордан.

ХАМАС и другие базирующиеся в секторе Газа группировки неоднократно называли мечеть Аль-Аксу «красной линией». Действия полиции по подавлению беспорядков в Иерусалиме в прошлом году стали одним из факторов, спровоцировавших 11-дневную войну в Газе в мае 2021 года.