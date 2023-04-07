Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Ливане и секторе Газа

АММАН.КАЗИНФОРМ - Израиль нанес авиаудары по сектору Газа и территории Ливана, поразив ряд объектов, принадлежащих группировке ХАМАС в ответ на обстрел ракетами израильской территории из палестинского анклава, а также из Ливана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times of Israel.

ВВС Израиля поразили ряд объектов в секторе Газа в ночь с четверга на пятницу, утром удары пришлись на объекты в Ливане, принадлежащие группировке ХАМАС, которую в Израиле считают террористической. Как сообщается, группировка присутствует в лагерях палестинских беженцев на юге Ливана.

«Израиль не позволит террористической организации ХАМАС действовать с территории Ливана и возлагает на государство Ливан ответственность за каждый направленный огонь, исходящий с его территории», - заявила Армия обороны Израиля.

В пятницу на рассвете в южном ливанском районе Тир было слышно не менее трех взрывов. По меньшей мере два снаряда упали рядом с лагерем палестинских беженцев недалеко от города Тир, сообщают СМИ.

Нынешний виток насилия начался во вторник после столкновений между израильскими силами безопасности и палестинцами в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Инцидент в мечети привел к значительной эскалации конфликта – ряд стран региона осудили действия Израиля, а в четверг территория Израиля была подверглась ракетным обстрелам из сектора Газы, а также тремя десяткам ракет, выпущенных с территории Ливана по северным районам страны.

Как сообщает AlJazeera, ракеты из Ливана были выпущены палестинскими группировками, а не вооруженной ливанской группировкой «Хизбалла», которая контролирует вопросы безопасности на юге Ливана и в прошлом воевала против Израиля.

Боевые действия происходят в непростое время — когда евреи отмечают праздник Песах, а мусульмане отмечают священный месяц Рамадан.

В ночь на пятницу Армия обороны Израиля, известная как ЦАХАЛ, заявила, что сначала они нанесли удар по двум туннелям в секторе Газа, принадлежащим ХАМАС, объектам по производству оружия и пусковой установке зенитных ракет.

Миротворческие силы ООН на юге Ливана, известные как ВСООНЛ (UNIFIL), заявили о «нескольких ракетных пусков с юга Ливана в направлении Израиля», а израильская армия ответила ВСООНЛ, что в ответ активировала свою систему ПВО «Железный купол».

Напомним, в составе ВСООНЛ несут службу миротворцы из Казахстанского миротворческого батальона «Казбат».

В ВСООНЛ заявили, что командующий миротворческими силами генерал-майор Арольдо Ласаро поддерживает контакты как с ливанскими, так и с израильскими властями. «Текущая ситуация крайне серьезная. ВСООНЛ призывают к сдержанности и избеганию дальнейшей эскалации», — сообщается в заявлении миротворческих сил.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил удары, которые были нанесены по Израилю с ливанской территории, отметив, что ВСООНЛ и ливанская армия проводят расследование для установления обстоятельств инцидента.